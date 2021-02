Receptes per a atletes: xai a la Manchester City de la capitana de la selecció anglesa de futbol, Steph Houghton

És evident que Manchester no és una ciutat famosa pel seu menjar mexicà. Això no agrada molt a l'estrella del futbol Steph Houghton, capitana del Manchester City a Anglaterra, que sempre té ganes de menjar fajites. Fins ara, les seves versions casolanes han estat d'aprovat, però Steph mai està satisfeta amb un aprovat. Per això, ha demanat ajuda a la xef Kia Damon, la presentadora de Receptes per a atletes. Després de col·locar algunes càmeres, l'atleta i la xef van començar a tallar, marinar i saltejar plegades encara que estaven separades per 5.000 quilòmetres. Ràpidament, van començar a parlar sobre la cuina de l'àvia, la primera vegada que van cridar a Steph per a la selecció nacional i com empoderar a una generació nova de noies a través del futbol. La gran victòria del dia? Steph podrà gaudir de les fajites sempre que vulgui.