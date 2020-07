Gana fuerza, corre más rápido y llega más lejos

Un simple cambio

Después de cada carrera, pregúntate ¿cómo ha ido?



Puede que digas algo negativo sobre ti. Por ejemplo, "He corrido despacio porque no se me da bien". O tal vez no le des muchas vueltas a qué podría haber ido mejor: "Otros 8 kilómetros fáciles, como siempre".



En cambio, lo ideal es asumir una actitud positiva, honesta y sincera, tal y como haría un buen entrenador. Piensa en cómo mejorar la próxima vez, incluso si crees que lo bordaste.



"Esto significa que hay que tener en cuenta el contexto", dice Bennett. “Pregúntate: ¿Por qué no me ha ido bien? ¿Me pasaba algo más? Si, por el contrario, piensas que corriste genial, pregúntate también por qué".



Después, como entrenador, utiliza la información. Si sentiste que tu cuerpo estaba rígido en el primer kilómetro, date más tiempo para ir aumentando la velocidad. Bennett recomienda entre 5 y 10 minutos a ritmo tranquilo seguido de un estiramiento ligero. ¿Crees que estuviste genial? Piensa en qué podría haber contribuido a ello, como, por ejemplo, no beber tanto alcohol, dormir bien la noche anterior, e intenta volver a hacerlo la próxima vez.



"Ser constante y tener ganas de aprender son clave para mejorar como entrenador y, por tanto, como corredor", añade Bennett.