Los mejores ejercicios para tonificar los muslos internos

¿Estás fortaleciendo la parte interna de los muslos cuando entrenas las piernas? Los músculos internos del muslo, que consisten en gran medida en los aductores de la cadera, te ayudan a impulsarte en cada zancada, sentadilla, salto y movimiento de lado a lado. Entrenar estos músculos aumenta la fuerza del tren inferior, mejora el equilibrio y la coordinación y favorece un mejor movimiento en el deporte y en la vida cotidiana.

Los aductores no solo tiran de las piernas hacia la línea media, afirma Waz Ashayer, entrenador personal certificado por NASM y Superentrenador de BODi. «También desempeñan un papel clave en actividades como correr, cambiar de dirección, la agilidad e incluso el equilibrio al realizar cualquier movimiento con una sola pierna».

Los siguientes ejercicios de fortalecimiento de la parte interna del muslo se centran en los aductores, y se usa solo el peso corporal o una resistencia ligera. Están diseñados para encajar en tu rutina diaria de piernas o cuando quieras hacer un entrenamiento rápido a mediodía en casa.