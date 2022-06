Los pros y los contras de las tandas de ejercicios

Cada día, tu cuerpo hace mejor ese ejercicio que has elegido repetir a diario, pero también debe soportar la carga de un montón de trabajo repetitivo. Por eso, es fácil que caigas en las garras del exceso, tanto en cantidad e intensidad como en velocidad. Además, de acuerdo con Cowan, debes aprovechar algún que otro día para recuperarte. De lo contrario, solo vas a empeorar las cosas, puesto que aumentarás tus posibilidades de fatigarte y lesionarte. También aumentarás el riesgo de lesionarte si tu cuerpo no está correctamente preparado para comenzar (por ejemplo, si te lanzas a hacer 30 flexiones al día durante 30 días sin antes haber trabajado la postura). Y lo más importante: recuerda que tu cuerpo se acostumbra a la actividad, deja de percibirla como un reto y deja de adaptarse. Por norma general, lo más probable es que esto suceda entre tres y cinco semanas después de empezar. Tenlo en cuenta si estás pensando hacer lo mismo durante todo un mes, una medida de tiempo muy popular en estos retos.



Además de los obstáculos físicos, no podemos olvidarnos de la fatiga mental. Según Afremow, hacer el mismo entrenamiento cada día podría, con el tiempo, hacerte perder la motivación. Eso no es conveniente si quieres conseguir progreso a largo plazo.