Cómo recuperar la motivación para entrenar

Es sábado y estás en el sofá dándote un atracón de series. Sabes que deberías entrenar: te sientes superbién después de hacerlo y estás progresando un montón, pero es que a veces se hace cuesta arriba, ¿verdad?



La psicóloga de Boston Lisa Lewis, especializada en psicología del rendimiento, explica: "La gente afirma 'estar desmotivada', pero esa frase es bastante inexacta. La motivación es una cualidad inherente a nosotros, no es algo que se tenga o no". Cuando te asalta la pereza, seguramente sea porque lo que normalmente te motiva está bajo mínimos. Cambia las tornas: busca otra fuente de motivación que te funcione, y seguro que en seguida vuelves a la normalidad.

Hay toda una escala de fuentes de motivación. En un extremo están las fuentes externas, como el dinero (a lo mejor trabajas mucho para obtener una recompensa) o la presión de otras personas (por ejemplo, un profesor que te insta a mejorar). En el otro extremo están las fuentes internas, impulsadas por la identidad. Normalmente las llamamos "la razón" personal. Puede ser, por ejemplo, el ánimo de ser un amigo o familiar comprometido o positivo, o un deseo de ayudar a los demás.

Aunque los expertos suelen coincidir en que tu razón personal es la motivación más profunda y permanente para perseguir tus objetivos, Lewis dice que no siempre es así. A veces te parecerá demasiado distante o intangible, o simplemente no te llamará. Cuando eso pase, debes tener preparadas alternativas.

Según Lewis, las siguientes motivaciones van de externas y superficiales a internas y profundas. Comprueba cuál te llama la atención hoy, ponte manos a la obra y el resto será historia. Lo ideal sería que rebuscaras por las profundidades la mayoría del tiempo, y rascaras la superficie solo en momentos de apuro.