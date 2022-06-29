Cómo recuperar la motivación para entrenar

No pierdas nunca la motivación
Coaching
Si alguna vez necesitas un extra de energía, recuerda que estas tácticas psicológicas de rendimiento te pueden ayudar a volver a conectar con tu yo interior rápidamente.
- Los expertos afirman que no podemos "perder la motivación", sino que lo que nos motiva puede escasear.
- Tener varias técnicas de motivación de repuesto puede ayudarte a seguir a tope y a continuar progresando.
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Sigue leyendo para saber más.
Es sábado y estás en el sofá dándote un atracón de series. Sabes que deberías entrenar: te sientes superbién después de hacerlo y estás progresando un montón, pero es que a veces se hace cuesta arriba, ¿verdad?
La psicóloga de Boston Lisa Lewis, especializada en psicología del rendimiento, explica: "La gente afirma 'estar desmotivada', pero esa frase es bastante inexacta. La motivación es una cualidad inherente a nosotros, no es algo que se tenga o no". Cuando te asalta la pereza, seguramente sea porque lo que normalmente te motiva está bajo mínimos. Cambia las tornas: busca otra fuente de motivación que te funcione, y seguro que en seguida vuelves a la normalidad.
Hay toda una escala de fuentes de motivación. En un extremo están las fuentes externas, como el dinero (a lo mejor trabajas mucho para obtener una recompensa) o la presión de otras personas (por ejemplo, un profesor que te insta a mejorar). En el otro extremo están las fuentes internas, impulsadas por la identidad. Normalmente las llamamos "la razón" personal. Puede ser, por ejemplo, el ánimo de ser un amigo o familiar comprometido o positivo, o un deseo de ayudar a los demás.
Aunque los expertos suelen coincidir en que tu razón personal es la motivación más profunda y permanente para perseguir tus objetivos, Lewis dice que no siempre es así. A veces te parecerá demasiado distante o intangible, o simplemente no te llamará. Cuando eso pase, debes tener preparadas alternativas.
Según Lewis, las siguientes motivaciones van de externas y superficiales a internas y profundas. Comprueba cuál te llama la atención hoy, ponte manos a la obra y el resto será historia. Lo ideal sería que rebuscaras por las profundidades la mayoría del tiempo, y rascaras la superficie solo en momentos de apuro.
Recompensa
Si vas al gimnasio, podrás comprar esa sudadera o esa planta que llevas ojeando ya un tiempo.
"Castigo"
Si te saltas la clase online, tendrás que limpiar el baño.
Presión de grupo
Si todas tus amistades están siguiendo un programa de entrenamiento y te estresa perdértelo, explota ese sentimiento a tu favor.
Culpa
Tu pareja te ha regalado una guitarra por tu cumpleaños, así que deberías dedicarle una hora para empezar a aprender.
Un modelo a seguir
Deja que la racha de esas amistades tuyas tan ambiciosas motive la tuya propia. Piensa en cómo lo hacen aunque no tengan muchas ganas.
Orgullo
Saca todo el autocontrol necesario para no aplazar lo que tienes que hacer y consigue todos tus objetivos de actividades haciendo un seguimiento de tu nivel de fitness.
"Es lo que toca"
Haz ejercicio y come sano porque sabes que debes. No te pases bebiendo, porque sabes que no es sano. Lleva tus tareas al día porque sabes que procrastinar te acaba estresando aún más.
Autopercepción
Quizás seas de esas personas que se sienten totalmente realizadas cuando siguen un plan de entrenamiento al pie de la letra. O igual eres una mente pensante espiritual e introspectiva, de las que se sienten conectadas consigo mismas leyendo todos los libros que pueden (en lugar de repasar las noticias todo el rato).
Felicidad
Sal a correr, pasa una hora en la cocina preparando una cena nutritiva, desenrolla tu esterilla de yoga, escribe otro capítulo de tu novela por el simple hecho de que te encanta. Empezar puede ser muy duro, pero una vez lo hagas, todo irá rodado. Cuando termines, te sentirás como nunca.
Tu razón
Debería ser algo que te aporte felicidad, pero que también tenga un propósito más profundo y a largo plazo. Meditas porque quieres ser una pareja presente y paciente, o estudias los fines de semana que haga falta porque quieres encontrar el trabajo de tus sueños nada más acabar las clases. Lewis dice que tu razón está muy relacionada con la felicidad porque trabajar en ello te aporta un sentimiento de realización. Tener objetivos consiste en eso.
Texto: Janet Lee
Ilustración: Gracia Lam
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