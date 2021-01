Cómo recuperar la motivación para entrenar

Recompensa

Si vas al gimnasio, podrás comprar esa sudadera o esa planta que llevas ojeando ya un tiempo.



Castigo

Si te saltas la clase online, tendrás que limpiar el baño.



Looks

Sabes que mañana tendrás los ojos menos hinchados si duermes unas buenas ocho horas esta noche.



Presión de grupo

Si todos tus amigos están siguiendo un entrenamiento online y te estresa perdértelo, explota ese sentimiento a tu favor.



Culpa

Tu pareja te ha regalado una guitarra por tu cumpleaños, así que deberías dedicarle una hora para empezar a aprender.



Un ídolo

Deja que la racha de esos amigos tuyos tan ambiciosos motive la tuya propia. Piensa en cómo lo hacen aunque no tengan muchas ganas.



Orgullo

Disfruta del autocontrol que necesitas para pasar por la sección de patatas fritas del supermercado sin pecar o cumple todas las metas de tu pulsera de actividad.



"Es lo que toca"

Haz ejercicio y come sano porque sabes que debes. No te pases bebiendo, porque sabes que no es sano. Lleva tus tareas al día porque sabes que procrastinar te acaba estresando aún más.



Autopercepción

Quizás seas de esas personas que se sienten totalmente realizadas cuando siguen un plan de entrenamiento al pie de la letra. O igual eres un pensador espiritual e introspectivo, de los que se sienten conectados consigo mismos leyendo todo lo que pueden.



Felicidad

Sal a correr, pasa una hora en la cocina preparando una cena nutritiva, desenrolla tu esterilla de yoga, escribe otro capítulo de tu novela por el simple hecho de que te encanta. Empezar puede ser muy duro, pero una vez lo hagas, irás cuesta abajo. Cuando termines, te sentirás como nunca.



Tu porqué

Debería ser algo que te aporte felicidad, pero que también tenga un propósito más profundo y a largo plazo. Meditas porque quieres ser una pareja presente y paciente, o estudias los fines de semana que haga falta porque quieres encontrar el trabajo de tus sueños nada más acabar las clases. Lewis dice que "tu porqué está muy relacionado con la felicidad" porque trabajar en ello hace que te sientas realizado. Tener objetivos trata de eso.