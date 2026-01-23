¿Cuáles son las ventajas del ejercicio para la salud mental?

El sistema nervioso:

El sistema nervioso simpático (lucha o huida) y el parasimpático (descanso y digestión) trabajan en oposición en el cuerpo, pero el ejercicio puede ayudar a regular y, en última instancia, a limitar la ansiedad. Al principio, el sistema nervioso simpático puede activarse con el ejercicio intenso, pero el parasimpático se activa con el ejercicio moderado y durante el enfriamiento, lo que ayuda a ralentizar la frecuencia cardíaca, reducir la presión arterial y relajar los músculos.

Hormonas y neurotransmisores:



Cuando haces ejercicio, se producen cambios en tu cuerpo y tu cerebro. Aumenta la frecuencia cardiaca, se acelera el flujo sanguíneo, se transporta oxígeno a los músculos y órganos vitales y el cerebro cambia en su respuesta al estímulo del entrenamiento.

Tus hormonas, neurotransmisores y otras moléculas se ven afectadas. Las endorfinas (hormonas del bienestar que actúan como analgésicos, reduciendo la percepción del dolor) funcionan en combinación con la dopamina (impulsa el placer y la motivación), la serotonina (una hormona que estabiliza el estado de ánimo) y otras como el factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC).

En cuanto al cortisol, una hormona que controla el estrés, el metabolismo, la inflamación y mucho más, "los metaanálisis muestran que las personas que son más activas físicamente tienden a tener ritmos diurnos de cortisol más saludables", dice Gregory Gordon, máster en Ciencias, especialista certificado en fuerza y acondicionamiento y con formación en técnicas de activación muscular. "También muestran una respuesta al estrés más eficiente, es decir, respuestas de cortisol y frecuencia cardíaca más bajas o con una recuperación más rápida ante pruebas de estrés estandarizadas. Ese patrón se asocia con una mejor salud a largo plazo".

Beneficios:

El ejercicio regular puede aumentar la producción de endorfinas, junto con otros resultados fisiológicos clave, lo que lleva a una mayor sensación de felicidad y motivación, al tiempo que disminuye la sensación de dolor.