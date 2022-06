¿Cuáles son las ventajas del ejercicio para la salud mental?

Al desarrollar tus habilidades, fomentas tu autoestima. Si te fijas el objetivo de levantarte a las 06:00 de la mañana para hacer un entrenamiento matutino cinco días a la semana, pero en dos días retrasas la alarma, no te sentirás bien. El ejercicio se puede utilizar como una herramienta de autocuidado, que fomenta la autoestima y la confianza propia en las capacidades.



Un ensayo clínico de 2016 publicado en Neuropsychiatric Disease and Treatment descubrió que la actividad física está directamente relacionada con la autoestima, la condición física percibida y la imagen corporal. Como aspecto interesante, no se hallaron relaciones directas con el índice de masa corporal (IMC).



Esto significa que no es necesario tener un peso determinado para disfrutar de los beneficios del ejercicio y la actividad física. No importa el nivel de experiencia de cada persona, todo el mundo puede desarrollar su autoestima y confianza mediante el ejercicio periódico. Te sentirás más feliz con tu cuerpo y cambiará tu forma de relacionarte con el mundo.



No tienes que correr una maratón o batir tu récord personal levantando peso para sentir el orgullo y la seguridad después de entrenar. Solo tienes que comprometerte con un programa de ejercicio. Dalo todo, con constancia. Solo eso.