Cómo empezar a hacer running después de los 40

Uno de los motivos por los que el running puede ser una forma estupenda (y asequible) de empezar a hacer deporte a diario es que no necesitas mucha equipación especial. La clave es encontrar un buen par de zapatillas de running que te ofrezca amortiguación, se ajuste a tus pies y se adapte a tu estilo al correr. Si estás empezando en el mundo del running, quizá te interese visitar una tienda Nike y encontrar tu ajuste ideal para luego probarte varios pares y poder elegir las mejores zapatillas para ti.

También te recomendamos comprarte ropa de running que te resulte cómoda al correr, como equipación hecha con tejidos con capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad durante kilómetros o mallas de running, que proporcionan comodidad y sujeción mientras ayudan a regular la temperatura corporal. Con el tiempo, puede que te apetezca hacerte con dispositivos avanzados, como un reloj con GPS o cascos Bluetooth resistentes al agua. De todas formas, ten en cuenta que no necesitas estas cosas al principio. Es mejor empezar por los básicos.