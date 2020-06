Cómo elegir las zapatillas de running adecuadas

Asegúrate de que las zapatillas se ajustan perfectamente

Si usas un par de zapatillas demasiado pequeñas, podrías sufrir ampollas y uñas negras. Si corres con un par demasiado grande, los pies se deslizarán dentro, no aborberán el impacto ni potenciarán la zancada al despegar los pies del suelo.



¿Y cómo es un buen ajuste? “Debería quedar algo de hueco entre los dedos y la puntera”, dice Lee Welch, un médico de fisioterapia especializado en lesiones de las extremidades inferiores en corredores y copropietario de The Running PTs. “Esto se debe a que la zapatilla está diseñada para doblarse por debajo de los metatarsos, no más atrás”. Además, debes ser capaz de mover los dedos de los pies. Si no puedes, la zapatilla es demasiado pequeña, dice Welch.