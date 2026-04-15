Cómo elegir las zapatillas de running adecuadas

La anatomía del pie y la forma de correr pueden marcar la diferencia a la hora de elegir las zapatillas perfectas. Te explicamos cómo afrontar algunos problemas comunes:

Sobrepronación o falta de pronación

Todo el mundo necesita un grado u otro de pronación. Cuando corres, el pie se mueve de forma natural desde una posición de pronación (hacia dentro) al impactar contra el suelo a una posición de supinación (hacia fuera) al despegarse del mismo. Welch dice que este cambio natural consigue que seamos ágiles, capaces de correr por terrenos irregulares y, sobre todo, "es una manera de que el cuerpo absorba la fuerza y evite las lesiones".

Los problemas surgen cuando la pronación es excesiva. Los sobrepronadores suelen preferir zapatillas que refuerzan la estabilidad con una mediasuela firme que ayude a prevenir que el pie se apoye demasiado hacia dentro. Los perfiles donde prima la supinación prefieren normalmente zapatillas neutras, que proporcionan más amortiguación (pero menos sujeción) y absorción de impactos.

Pies planos o puentes altos

Si tienes los pies planos, Welch recomienda zapatillas con un poco más de sujeción. Normalmente, las personas con arcos altos "pueden usar lo que quieran y se sentirán cómodas con unas zapatillas neutras".

Fascitis plantar

La fascitis es una lesión en la fascia plantar, una banda de tejidos que recorre el centro del pie y sujeta el puente, afirma Klein. A menudo se debe a una presión excesiva, como un entrenamiento demasiado intenso o un aumento repentino de la distancia que recorres. La inflamación suele causar un dolor punzante en la planta del pie, desde el talón hasta los dedos.

Si no sufres fascitis aguda o si la tratas a tiempo, normalmente puedes seguir corriendo siempre y cuando no te excedas en la distancia que recorres. En tal caso, por lo general, lo mejor son unas zapatillas firmes. Unas zapatillas que apoyen la estabilidad con amortiguación extra en el talón podrían atenuar el dolor.