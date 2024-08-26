Eurocopa Femenina 2022: Never Settle, Never Done
El fútbol femenino como nunca antes habías visto. Esto solo acaba de empezar.
Durante años se ha hablado de la historia y el desarrollo del deporte femenino, pero, como este verano todas las miradas irán hacia el fútbol femenino, es el momento ideal para rendir homenaje a la confianza y las habilidades desmedidas de las mujeres de hoy y de las niñas que cambiarán las reglas del juego en el futuro.
Este nuevo vídeo dirigido por Valentin Petit y protagonizado por mujeres de todos los ámbitos de este deporte, como Leah Williamson (capitana de la selección inglesa), Marie-Antoinette Katoto (jugadora de Francia), Alexia Putellas (jugadora del Barça), Ada Hegerberg (jugadora de Noruega), Magda Eriksson y Pernille Harder (del Chelsea), Rocky Hehakaija (estrella del fútbol estilo libre) y niñas de equipos de categorías inferiores de toda Europa, muestra la velocidad, las habilidades técnicas y la calidad del deporte femenino, que nunca habían sido tan impresionante como ahora.
Ante la pregunta de qué significa este vídeo para ella y para su estilo de juego, Rocky responde:
"Formar parte de este proyecto lo es todo para mí. Es un sueño hecho realidad. Crecí viendo increíbles anuncios de Nike como este, recreándolos en la calle con mis amistades. Nike está mostrándole al mundo que el fútbol femenino merece reconocimiento y que ha llegado para quedarse".
Nunca pares de ir más allá
Rendir homenaje a la comunidad de atletas y al deporte actual y trabajar para mejorar el futuro del juego pueden ir de la mano. El nivel del fútbol es más alto que nunca, ya que hay más inversión, más cobertura en los medios de comunicación y más afición. Además, nunca antes había habido tantas niñas en equipos de categorías inferiores. Estos logros no pueden ignorarse ni subestimase.
Quienes forman parte de la comunidad del fútbol hacen todo lo que está en su mano para conseguir que este deporte sea mejor para las próximas generaciones. Ada Hegerberg sigue luchando sin descanso por la igualdad en el fútbol femenino. Organizaciones como Street Football x Barcelona y The Women's Soccer School Barcelona se aseguran de que atletas de todos los niveles tengan la oportunidad de disfrutar de las alegrías y las ventajas que ofrece fútbol. En Londres, la academia Level 7 Academy de la exfutbolista profesional Mollie Kmita combina educación y fútbol y ofrece programas universitarios a tiempo completo a más de 400 estudiantes atletas. Por su parte, el Grenfell Athletic FC puso en marcha la rama femenina del club en 2021 y jugará sus primeros partidos en competición este año.
Pero regodearse en el éxito de este deporte no puede bastarnos. Nunca debemos parar de ir más allá, de conseguir más oportunidades profesionales en el fútbol para las mujeres, más inversión y acceso a todos los niveles del deporte y más visibilidad a través de la cobertura mediática.
Es una época de empoderamiento en el deporte, con mujeres atletas acaparando todas las miradas. Por eso, Nike sigue invirtiendo en el crecimiento del fútbol. Esto acaba de empezar.
Este verano marca un hito muy importante en el fútbol femenino. El objetivo de quienes han invertido en este deporte debe ser hacer historia.
Never Settle, Never Done.