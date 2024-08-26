Eurocopa femenina 2022: Never Settle, Never Done

Durante años se ha hablado de la historia y el desarrollo del deporte femenino, pero, como este verano todas las miradas irán hacia el fútbol femenino, es el momento ideal para rendir homenaje a la confianza y las habilidades desmedidas de las mujeres de hoy y de las niñas que cambiarán las reglas del juego en el futuro.

Este nuevo vídeo dirigido por Valentin Petit y protagonizado por mujeres de todos los ámbitos de este deporte, como Leah Williamson (capitana de la selección inglesa), Marie-Antoinette Katoto (jugadora de Francia), Alexia Putellas (jugadora del Barça), Ada Hegerberg (jugadora de Noruega), Magda Eriksson y Pernille Harder (del Chelsea), Rocky Hehakaija (estrella del fútbol estilo libre) y niñas de equipos de categorías inferiores de toda Europa, muestra la velocidad, las habilidades técnicas y la calidad del deporte femenino, que nunca habían sido tan impresionante como ahora.

Ante la pregunta de qué significa este vídeo para ella y para su estilo de juego, Rocky responde:

"Formar parte de este proyecto lo es todo para mí. Es un sueño hecho realidad. Crecí viendo increíbles anuncios de Nike como este, recreándolos en la calle con mis amistades. Nike está mostrándole al mundo que el fútbol femenino merece reconocimiento y que ha llegado para quedarse".