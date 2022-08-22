Los 5 mejores guantes de running que puedes comprar en Nike

Los mejores guantes de Nike Running
Guía de compra
Estos guantes de running Nike se han diseñado para ofrecerte comodidad cuando hace frío.
Siempre que las condiciones sean seguras, el invierno no tiene por qué interponerse en tu rutina de entrenamiento. Y en esos momentos puedes evitar que se te congelen y entumezcan los dedos con un buen par de guantes de running.
Los guantes de Nike Running están equipados con tejidos cálidos de secado rápido que mantienen la comodidad sin que se acumule humedad. Además, la punta de los dedos de todos los modelos Nike es compatible con las pantallas para que puedas acceder fácilmente a tus aplicaciones, como la Nike Run Club App.
Sigue leyendo para saber más sobre mejores guantes de running Nike y elige qué estilo se adapta mejor a ti.
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Los mejores guantes de Nike Running
1.Para ajustar mientras corres: Guantes de running Nike Transform para mujer
Los guantes de running Nike Transform cuentan con una capa interior con tecnología Nike Dri-FIT y una capa externa tipo manopla que protege las manos del viento y la lluvia, además de ofrecer una capa adicional de aislamiento. Si te da calor mientras corres, puedes plegar la manopla.
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2.Para los días más fríos: Guantes de running Nike Sphere 360 para hombre y mujer
Los guantes Nike Sphere 360 cuentan con un diseño de aislamiento que hace circular el calor corporal del atleta para proporcionar una calidez cómoda y completa desde la palma de la mano a la punta de los dedos. Además, incorporan puños ajustados y un diseño reflectante.
3.Para largas distancias: Guantes de running Nike Accelerate para hombre y mujer
Recorre grandes distancias aunque haga frío con unos guantes ligeros y transpirables que mantienen las manos secas. Los guantes de running Nike Accelerate están diseñados con materiales amplios que capilarizan el sudor para garantizar que las manos se mantengan secas y cálidas, y cuentan con puños ajustados que no dejan pasar el frío.
4.Para una protección ligera: Guantes de running Base Layer de Nike Women
El tejido ligero de secado rápido hace que los guantes Nike Base Layer sean ideales para las atletas que buscan una protección ligera para correr a medias temperaturas. Para los días más fríos, este modelo cuenta con un perfil bajo y fino que te permite llevarlo debajo de otros guantes.
5.Para correr con viento y lluvia: Guantes de running Nike Shield Phenom para hombre y mujer
Los guantes de running Nike Shield Phenom son ideales si te enfrentas a las condiciones más adversas. La cubierta exterior del guante es impermeable y resistente al viento, mientras la parte interna cuenta con un tejido cómodo y suave. Los clips te permiten guardarlos juntos fácilmente.
Texto: Julia Sullivan, entrenadora personal titulada en una organización deportiva estadounidense, el American Council on Exercise (ACE)