Ideas de regalo para el Día de la Madre: demuéstrale cuánto la quieres
¿Buscas el regalo perfecto? Descubre nuestra colección de regalos para el Día de la Madre, que incluye desde prendas básicas para el día a día hasta zapatillas muy llamativas. Con nuestros diseños innovadores y tejidos transpirables, se sentirá cómoda sin renunciar al estilo y podrá rendir al máximo.
Nuestra selección de regalos del Día de la Madre comprende una amplia variedad de diseños que seguirán el ritmo de su estilo de vida activo. Sea cual sea el deporte que practique, disponemos de prendas clásicas y accesorios prácticos que le encantarán. Explora las camisetas, las zapatillas, los joggers cálidos o las sudaderas con capucha hasta dar con el regalo perfecto. También te lo ponemos fácil con una tarjeta de regalo Nike para que ella elija lo que prefiera.
Regalos con estilo para mamá
Opta por regalos para el Día de la Madre del 2023 que la ayuden en los entrenamientos. Tanto si le gusta ir al gimnasio como si prefiere hacer rutas de trail exigentes, tenemos algo para cada tipo de atleta. Elige entre combinaciones de colores vivos para lograr un look llamativo o piezas discretas para tener un estilo más sutil. Nuestros modelos exclusivos mantienen la comodidad, haga el tiempo que haga, gracias a los materiales transpirables y la protección regulable. Contamos con equipaciones ligeras con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y lo evapora rápidamente para mantenerla seca. Echa un vistazo a nuestros sujetadores deportivos, que ofrecen la sujeción adecuada para que entrene con total confianza.
Por otra parte, la iniciativa Move to Zero de Nike pretende lograr la cifra de cero neto en las emisiones de carbono y los residuos. Por eso, creamos prendas con materiales sostenibles y más respetuosos con el planeta. Tanto si buscas algo práctico como con estilo o más ecológico, lo encontrarás en nuestra colección de regalos para el Día de la Madre.