Regalos para el Día de la Madre

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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Max 270
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
29 % de descuento
Nike Victory One
Nike Victory One Chanclas - Mujer
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Chanclas - Mujer
37,99 €
Tarjeta de regalo Nike
Tarjeta de regalo Nike
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Nike Intensity
Nike Intensity Cinturón de entrenamiento - Hombre
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Cinturón de entrenamiento - Hombre
30 % de descuento
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Calcetines pinkies de entrenamiento (3 pares) - Mujer
Superventas
Nike Everyday Plus Lightweight
Calcetines pinkies de entrenamiento (3 pares) - Mujer
15,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Free 2025
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Guante de golf (Talla media, izquierdo) - Hombre
Nike Tour Classic 4
Guante de golf (Talla media, izquierdo) - Hombre
29,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Motiva
Nike Motiva Zapatillas para caminar - Mujer
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Zapatillas para caminar - Mujer
109,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Leggings (Talla grande) - Mujer
29 % de descuento
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Zapatillas - Mujer
Nike Air Max SNDR
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Jordan Sport
Jordan Sport Crop top de manga corta y tejido Knit - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Crop top de manga corta y tejido Knit - Mujer
30 % de descuento
Jordan Essentials
Jordan Essentials Camiseta de tirantes - Mujer
Jordan Essentials
Camiseta de tirantes - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike Club
Nike Club Toalla de piscina
Lo último
Nike Club
Toalla de piscina
44,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Camiseta - Mujer
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Camiseta - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Superventas
Nike Pegasus Premium
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
209,99 €
Nike Club
Nike Club Gorra sin estructura
Materiales reciclados
Nike Club
Gorra sin estructura
27,99 €
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Guantes de fitness - Mujer
Superventas
Nike Vapor Elite
Guantes de fitness - Mujer
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Hiyab 2.0
Superventas
Nike Pro
Hiyab 2.0
39,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Bolsa de mano (22 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage 2.0
Bolsa de mano (22 l)
29,99 €
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Guantes de entrenamiento
Nike Alpha Elite
Guantes de entrenamiento
54,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
Nike Air Max 270
Zapatillas - Mujer
159,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
Nike Tour Classic 4
Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike One
Nike One Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike One
Mochila (25 l)
89,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Camiseta de manga corta con ajuste entallado Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Camiseta de manga corta con ajuste entallado Dri-FIT (Maternity) - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Bolsa de deporte (35 l)
Materiales reciclados
Nike One
Bolsa de deporte (35 l)
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Bolsa de mano RPM (26 l)
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Bolsa de mano RPM (26 l)
84,99 €
Nike Refuel
Nike Refuel Botella de agua con tapa con bloqueo (710 ml)
+1
Nike Refuel
Botella de agua con tapa con bloqueo (710 ml)
19,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calcetines pinkies de entrenamiento (3 pares) - Mujer
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Calcetines pinkies de entrenamiento (3 pares) - Mujer
15,99 €
Nike
Nike Esterilla de yoga reversible (4 mm)
Nike
Esterilla de yoga reversible (4 mm)
49,99 €
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
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Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
14,99 €
Nike One
Nike One Bolsa de mano (25 l)
Materiales reciclados
Nike One
Bolsa de mano (25 l)
89,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
159,99 €
Nike
Nike Bolsa de mano para el gimnasio (28 l)
Materiales reciclados
Nike
Bolsa de mano para el gimnasio (28 l)
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Jordan Sport
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
39,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Gorra Dri-FIT Club sin estructura
Materiales reciclados
Nike After Dark Tour
Gorra Dri-FIT Club sin estructura
27,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Bolsa de entrenamiento (24 l)
Superventas
Nike Gym Club
Bolsa de entrenamiento (24 l)
47,99 €
Nike Icon Cortez
Nike Icon Cortez Bolsito de mano
Nike Icon Cortez
Bolsito de mano
34,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas - Mujer
Nike Initiator
Zapatillas - Mujer
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Hiyab 2.0
Superventas
Nike Pro
Hiyab 2.0
39,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Bolsa de mano (22 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage 2.0
Bolsa de mano (22 l)
29,99 €
Nike Alpha Elite
Nike Alpha Elite Guantes de entrenamiento
Nike Alpha Elite
Guantes de entrenamiento
54,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
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159,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
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Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike One
Nike One Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike One
Mochila (25 l)
89,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Camiseta de manga corta con ajuste entallado Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Camiseta de manga corta con ajuste entallado Dri-FIT (Maternity) - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Bolsa de deporte (35 l)
Materiales reciclados
Nike One
Bolsa de deporte (35 l)
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Bolsa de mano RPM (26 l)
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Bolsa de mano RPM (26 l)
84,99 €
Nike Refuel
Nike Refuel Botella de agua con tapa con bloqueo (710 ml)
+1
Nike Refuel
Botella de agua con tapa con bloqueo (710 ml)
19,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calcetines pinkies de entrenamiento (3 pares) - Mujer
Nike Everyday Lightweight
Calcetines pinkies de entrenamiento (3 pares) - Mujer
15,99 €
Nike
Nike Esterilla de yoga reversible (4 mm)
Nike
Esterilla de yoga reversible (4 mm)
49,99 €
Nike Dura Feel 10
Nike Dura Feel 10 Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
Nike Dura Feel 10
Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer
14,99 €
Nike One
Nike One Bolsa de mano (25 l)
Materiales reciclados
Nike One
Bolsa de mano (25 l)
89,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
159,99 €
Nike
Nike Bolsa de mano para el gimnasio (28 l)
Materiales reciclados
Nike
Bolsa de mano para el gimnasio (28 l)
42,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Pantalón corto de 13 cm - Mujer
39,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike After Dark Tour
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Materiales reciclados
Nike After Dark Tour
Gorra Dri-FIT Club sin estructura
27,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Bolsa de entrenamiento (24 l)
Superventas
Nike Gym Club
Bolsa de entrenamiento (24 l)
47,99 €
Nike Icon Cortez
Nike Icon Cortez Bolsito de mano
Nike Icon Cortez
Bolsito de mano
34,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas - Mujer
Nike Initiator
Zapatillas - Mujer
84,99 €

Ideas de regalo para el Día de la Madre: demuéstrale cuánto la quieres

¿Buscas el regalo perfecto? Descubre nuestra colección de regalos para el Día de la Madre, que incluye desde prendas básicas para el día a día hasta zapatillas muy llamativas. Con nuestros diseños innovadores y tejidos transpirables, se sentirá cómoda sin renunciar al estilo y podrá rendir al máximo.


Nuestra selección de regalos del Día de la Madre comprende una amplia variedad de diseños que seguirán el ritmo de su estilo de vida activo. Sea cual sea el deporte que practique, disponemos de prendas clásicas y accesorios prácticos que le encantarán. Explora las camisetas, las zapatillas, los joggers cálidos o las sudaderas con capucha hasta dar con el regalo perfecto. También te lo ponemos fácil con una tarjeta de regalo Nike para que ella elija lo que prefiera.


Regalos con estilo para mamá


Opta por regalos para el Día de la Madre del 2023 que la ayuden en los entrenamientos. Tanto si le gusta ir al gimnasio como si prefiere hacer rutas de trail exigentes, tenemos algo para cada tipo de atleta. Elige entre combinaciones de colores vivos para lograr un look llamativo o piezas discretas para tener un estilo más sutil. Nuestros modelos exclusivos mantienen la comodidad, haga el tiempo que haga, gracias a los materiales transpirables y la protección regulable. Contamos con equipaciones ligeras con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y lo evapora rápidamente para mantenerla seca. Echa un vistazo a nuestros sujetadores deportivos, que ofrecen la sujeción adecuada para que entrene con total confianza.


Por otra parte, la iniciativa Move to Zero de Nike pretende lograr la cifra de cero neto en las emisiones de carbono y los residuos. Por eso, creamos prendas con materiales sostenibles y más respetuosos con el planeta. Tanto si buscas algo práctico como con estilo o más ecológico, lo encontrarás en nuestra colección de regalos para el Día de la Madre.