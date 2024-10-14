Qué buscar en unas zapatillas de running para el invierno
Guía de compra
Encuentra las mejores zapatillas de running para el invierno. Protégete de las inclemencias del tiempo y sigue disfrutando de las ventajas técnicas top.
Que llegue el frío no significa que debas entrenar en casa, pero sí que tienes que prepararte mejor para las sesiones de running. Por ejemplo, es posible que esas zapatillas que tanto has utilizado durante el verano o el otoño no sean el mejor modelo de running para las condiciones meteorológicas del invierno.
Las investigaciones sugieren que el frío, la lluvia y la nieve pueden aumentar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, por lo que, para reducir la posibilidad de sufrirlas, lo mejor es llevar zapatillas diseñadas para el invierno. Dicho esto, a continuación te contamos algunas características de las zapatillas de invierno que te permiten mantener el nivel de rendimiento en los entrenamientos y te aportan calidez en los pies.
Impermeabilidad
Independientemente de si corres en asfalto húmedo, terrenos embarrados o senderos con nieve, el objetivo es el mismo: no mojarte. Cuando sientes comodidad en los pies y evitas que se te mojen, hay menos riesgo de que te salgan ampollas y de que surjan otros problemas, así que busca zapatillas con un nivel alto de protección. Las Nike Pegasus 41 GORE-TEX y las Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX son dos opciones geniales de zapatillas de running que cuentan con una tecnología que también proporciona durabilidad, protección contra el viento y transpirabilidad.
Aislamiento
El aislamiento térmico es la capacidad de unas zapatillas de retener el calor corporal y ofrecer protección contra el viento. Aunque la mayoría de las zapatillas impermeables proporcionan un buen aislamiento para el invierno en condiciones meteorológicas suaves (sobre todo si llevas los calcetines adecuados), estos modelos pueden no ser suficiente cuando hace mucho frío. Por eso, te recomendamos buscar unas zapatillas de running que sean supercalentitas para esta época del año. Las Nike Pegasus Trail 5 para el invierno no solo cuentan con una parte superior de GORE-TEX impermeable, sino que también tienen una mediasuela de espuma ReactX más reactiva.
Visibilidad
Durante los meses de invierno los días son más cortos, por tanto, es más probable que corras en condiciones de poca visibilidad. Además, los coches necesitan más tiempo para frenar cuando hay humedad, por lo que es superimportante que se te vea de lejos. Busca unas zapatillas con características de diseño reflectante, como las Nike Pegasus 41 PRM. Este modelo es perfecto para correr por asfalto a diario y ofrece una pisada enérgica y un ajuste regulable.
Tracción
No hay que subestimar los peligros del invierno: las zonas heladas y los charcos pueden convertir tu ruta de running en una especie de pista de patinaje en la que no tienes la tracción ni el agarre adecuados. Al comparar zapatillas de running de invierno, busca más tracción de la que se necesita en un modelo de verano para correr sobre asfalto. Las Nike Pegasus 41 GORE-TEX y las Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX son muy buenas opciones de running, ya que están diseñadas con una suela exterior Storm-Tread para condiciones húmedas y resbaladizas. Además, las Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX cuentan con una suela exterior todoterreno para ofrecer el mayor nivel de tracción y agarre en todas las superficies.
Protección
Si corres o caminas por terreno nevado sin asfaltar, es probable que unas zapatillas de perfil bajo no te protejan lo suficiente contra el frío ni eviten que la lluvia y la nieve te mojen los calcetines. Plantéate comprarte unas zapatillas de running de invierno de perfil alto, ya que ofrecen más protección cuando hace frío y proporcionan tracción en cualquier condición meteorológica. Por ejemplo, las zapatillas de trail running Nike Zegama 2 para mujer cuentan con una polaina en el tobillo que ayuda a que no entren tierra ni piedrecillas en las zapatillas, y la malla Engineered Mesh de la parte superior y el talón interno proporciona estabilidad y protección.
Otros factores que debes tener en cuenta
Además de las cinco características principales que acabamos de mencionar, también debes tener en cuenta otros aspectos a la hora de escoger unas zapatillas de running para el invierno. Por ejemplo, te recomendamos probártelas con unos calcetines de running para el invierno, que suelen ser más gruesos que los de diario porque ofrecen calidez cuando hace frío.
Si tienes en cuenta todos estos factores a la hora de elegir tus zapatillas de running para el invierno, te prepararás mejor para afrontar el frío y correr con comodidad y confianza toda la sesión (aunque durante las tormentas de nieve y las heladas más fuertes quizá sea mejor que te quedes en casa).
Texto: Elizabeth Millard