Qué buscar en unas zapatillas de running para el invierno

Que llegue el frío no significa que debas entrenar en casa, pero sí que tienes que prepararte mejor para las sesiones de running. Por ejemplo, es posible que esas zapatillas que tanto has utilizado durante el verano o el otoño no sean el mejor modelo de running para las condiciones meteorológicas del invierno.

Las investigaciones sugieren que el frío, la lluvia y la nieve pueden aumentar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, por lo que, para reducir la posibilidad de sufrirlas, lo mejor es llevar zapatillas diseñadas para el invierno. Dicho esto, a continuación te contamos algunas características de las zapatillas de invierno que te permiten mantener el nivel de rendimiento en los entrenamientos y te aportan calidez en los pies.