Equipamiento para correr en invierno: enfréntate al frío
El frío no es un obstáculo en los entrenamientos gracias a nuestro equipamiento de running para el invierno. Tenemos todo lo que necesitas para alcanzar tus objetivos, tanto si corres por la ciudad como si prefieres los senderos. Con unos guantes térmicos, puedes tener las manos calientes. El tejido ligero retiene el calor natural del cuerpo para abrigarte sin añadir volumen. Además, los dedos compatibles con pantallas táctiles y la palma con textura adherente te permiten utilizar tu dispositivo sin perder el ritmo. Busca los pares con tecnología Nike Dri-FIT. El tejido innovador capilariza el sudor de la piel y lo dispersa por el material para que se evapore más rápido. ¿El resultado? Correrás cómodamente desde el primer kilómetro hasta el último.
El mal tiempo no tiene que ser un impedimento para salir al aire libre. Nuestro equipamiento para correr en invierno ayuda a mantener el viento y la lluvia a raya para que conserves la calidez y el confort. Los calcetines largos protegen los tobillos, al tiempo que las mangas elásticas son ideales para llevar debajo de las partes de arriba. Los días más fríos, opta por una braga para el cuello con tecnología Nike Therma FIT. Te permite gestionar el calor corporal para que tengas la temperatura óptima mientras corres. Además, los materiales resistentes al agua y las costuras planas evitan que entre la humedad.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige accesorios de running para invierno con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.