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Equipación de running para invierno

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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
119,99 €
Nike Stride
Nike Stride Capa intermedia de running con media cremallera Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Capa intermedia de running con media cremallera Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Chaleco de running con plumón - Hombre
Materiales reciclados
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Chaleco de running con plumón - Hombre
179,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
119,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Chaqueta de running Storm-FIT Aerogami - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Chaqueta de running Storm-FIT Aerogami - Hombre
224,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Chaqueta Repel de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Chaqueta Repel de running - Mujer
74,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
119,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Chaqueta de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Storm-FIT Swift
Chaqueta de running - Mujer
139,99 €
Nike
Nike Camiseta de manga larga con cremallera de 1/4 Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike
Camiseta de manga larga con cremallera de 1/4 Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
124,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalón de tejido Knit - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Multi
Pantalón de tejido Knit - Niño/a
37,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
99,99 €
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Chaqueta de running Storm-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift Aerogami
Chaqueta de running Storm-FIT - Mujer
234,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón de running Dri-FIT de tejido Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón de running Dri-FIT de tejido Knit - Hombre
89,99 €
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Jogger Therma-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Multi Stain Repel
Jogger Therma-FIT - Niño/a
44,99 €
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Chaleco de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Chaleco de running - Mujer
30 % de descuento
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Sudadera con capucha Therma-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Multi Stain Repel
Sudadera con capucha Therma-FIT - Niño/a
30 % de descuento
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Ropa de running para el frío: supera tu marca personal

Tanto si corres por asfalto como por senderos, nuestra ropa de running para invierno es la protección que necesitas. Las partes de arriba y los leggings ultraelásticos te permiten moverte con libertad, mientras que las sudaderas supersuaves, con y sin capucha, son ideales para abrigarte cuando hace frío. Para una protección máxima, elige las opciones con tecnología Nike Therma-FIT, que regulan la temperatura natural de cuerpo y mantienen la calidez. Para entrenamientos intensos, apuesta por el innovador tejido Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y lo evapora más rápido, además de pantalones con paneles de malla, que favorecen la circulación de aire.


¿Te atreves con los senderos? Busca las chaquetas, chalecos y pantalones especialmente diseñados para el trail entre nuestra equipación de running para invierno. Los pantalones con acabado repelente al agua te ayudan a enfrentarte a los elementos con comodidad, mientras que las chaquetas plegables son perfectas para seguir corriendo aunque cambie el tiempo. Elige modelos ligeros y con capucha, si buscas protegerte del viento y la lluvia. Los cordones elásticos interiores permiten regular el ajuste, para una mayor cobertura, y, si quieres abrigarte más, opta por los chalecos de running pensados para el frío. El relleno de plumón, que resulta ligero, proporciona una protección óptima.


Para conseguir un gran rendimiento, cada detalle importa. Por eso hemos añadido bolsillos laterales, con cierre de botón a presión y con cremallera a nuestra ropa de running para el frío. Son ideales para guardar los artículos esenciales y mantener las manos abrigadas. También contamos con diseños con orificios para el dedo pulgar, que permanecen en su sitio para que nada te distraiga.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para unirte, elige ropa de running Nike para el frío que lleve la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.