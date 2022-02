¿Te entrenas pero no consigues perder peso? Este es el motivo.

Cuando comienzas un programa para perder peso, fijar objetivos claros y personalizados adaptados a tu caso concreto normalmente ayuda a perder y mantener peso, según un estudio de 2021 publicado en el International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-Being.



Pero tus objetivos deben ser realistas. Cuando te fijas objetivos inalcanzables, te arriesgas a fracasar. Además, intentar perder peso y fallar varias veces puede reducir tus esperanzas de conseguir los objetivos que te has marcado.



Solución: ponerte objetivos a corto plazo y usarlos para alcanzar paso a paso tus aspiraciones a largo plazo. Por ejemplo, quizá tu objetivo a largo plazo es perder 10 kg. A un ritmo razonable de medio kilo o 1 kg por semana, puedes tardar varios meses en conseguirlo, pero no pasa nada.



Para mantener la motivación, fíjate objetivos pequeños para cada mes. Durante el primer mes, puede que tu objetivo sea completar al menos cuatro entrenamientos semanales. A final de mes, celebra lo que has conseguido y aumenta el reto. Si no cumples tu objetivo, usa la experiencia para aprender. Ajusta tu objetivo y vuelve a empezar.



Este es un enfoque lento pero constante que te ayudará a seguir tu programa para perder peso y mantener la constancia y la motivación. Además, te dará tiempo para alcanzar tus objetivos. Cuando empieces a hacer ejercicio, celebra todos tus logros y metas, tanto si están relacionados con la pérdida de peso como si no.



Por ejemplo, quizá has empezado un programa de running y no has conseguido llegar a un kilómetro en la primera semana. Pero durante la segunda o la tercera semana has conseguido correr un kilómetro entero con energía de sobra. ¡Celebra ese logro! Aunque la báscula no lo refleje, tu condición física está mejorando y te estás haciendo más fuerte.

¿No sabes por dónde empezar? Prueba a descargarte la Nike Run Club App.