¿Deberías entrenar si no te encuentras bien?

La experta en osteopatía y doctora del área de urgencias en el centro médico Lenox Health Greenwich Village de Nueva York Anjali Bharati afirma que la decisión de entrenar mientras no te encuentras bien o estás recuperándote debe depender del tipo de enfermedad y de la gravedad de los síntomas.

Por lo general, entrenar es seguro (y puede que hasta beneficioso) si los síntomas se dan de cuello para arriba. Bharati comenta que si tienes síntomas respiratorios localizados en el tracto respiratorio superior, como en el caso de constipados leves o moqueo nasal, dar un paseo o trotar ligeramente puede hacerte sentir mejor, despejar las fosas nasales y reducir la congestión en la nariz.

Si te han diagnosticado COVID-19 o si tus síntomas incluyen fiebre, dolores corporales, dificultad para respirar, cansancio o mareo, date un descanso para darle tiempo al cuerpo a recuperarse.

Uno de los mayores problemas de entrenar cuando todavía estás en plena enfermedad es el riesgo al que se somete el corazón, según comenta Dennis Cardone, experto en osteopatía, especialista en medicina deportiva y jefe de la unidad de atención primaria en medicina deportiva en el centro médico NYU Langone Health. La comunidad experta afirma que entrenar cuando estás pasando una enfermedad, sobre todo si se trata de la COVID-19, puede aumentar el riesgo de desarrollar miocarditis, una infección viral del músculo del corazón.

Según la Mayo Clinic, la miocarditis puede reducir la capacidad del corazón de bombear sangre. Esto provoca ritmos cardíacos rápidos o irregulares, dolor de pecho, dificultad para respirar y fatiga. Según el Blanchard Valley Health System, en muchos casos, la miocarditis puede producir una parada cardiorrespiratoria, incluso cuando se trata de atletas jóvenes. Piénsalo: el cuerpo ya tiene demasiadas cosas que gestionar cuando estás pasando una enfermedad. Añadir el ejercicio a esta lista de factores estresantes seguramente te hará sentir peor.

Cuando haces deporte, el cuerpo utiliza energía, agua y electrolitos para que el corazón, los pulmones y los músculos sigan funcionando. Sin embargo, durante una enfermedad, el cuerpo tiene que consumir mucha energía, agua y electrolitos para paliar la infección. Por eso, Bharati asegura que entrenar cuando tus reservas están bajo mínimos solo aumenta el cansancio y la deshidratación, lo que retrasa la recuperación.

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