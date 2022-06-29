5 consejos para controlar los antojos de comida según los expertos

En pocas palabras, un antojo es la necesidad repentina e incluso agobiante de comer algo y, a menudo, en grandes cantidades. Además, suele tratarse de alimentos poco recomendables. Los antojos suelen surgir cuando ataca el hambre, o sea cuando tenemos bajo el nivel de energía y azúcar en sangre. Precisamente la receta perfecta para comer de forma impulsiva, como cuenta la nutricionista y chef de cocina natural Katherine Haysbert. Sin embargo, los antojos también pueden llegar tras haber comido. ¿Verdad que alguna vez te has comido una galleta de chocolate gigante después de tu menú de sopita, sándwich y ensalada?



A veces, al sucumbir a los antojos, sentimos que perdemos del control. Y en cierto modo es verdad, lo perdemos. El cuerpo tiene un sistema que busca constantemente el placer. Funciona de la mano con el apetito para condicionar qué te apetece comer, basándose en la "recompensa" que aporta cada alimento en particular, como nos explica Krista Scott-Dixon, directora del plan de estudios de Precision Nutrition.



Aunque podemos vincular los antojos con la necesidad psicológica de alimentarnos, como cuando nos saltamos el desayuno y unas horas después nos derretimos ante un sándwich, la mayoría se conectan psicológicamente con lo que a la doctora Scott-Dixon le gusta llamar la "anestesia emocional". El confort que nos dan algunos alimentos. En otras palabras: seguro que esas galletas tan ricas que no se te van de la cabeza también están ahí porque te recuerdan a cuando las hacías en casa con tu familia y te da nostalgia.