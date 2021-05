5 consejos para controlar los antojos de comida según los expertos

1. Come alimentos saludables con bastante frecuencia.



Cuando tenemos antojos frecuentes es como si el cuerpo nos dijera: "oye, no me estás dando lo que quiero en este momento". Cuando pase, lo mejor es que pienses un segundo en qué sucede. Tal vez estés experimentando vacíos nutritivos que engañan al cuerpo y por eso cree que necesita desesperadamente algo en concreto para sobrevivir, explica Haysbert. Céntrate en llevar una dieta equilibrada, rica en hidratos de carbono, grasas saludables y proteína, donde la mayoría de los alimentos sean naturales y no procesados. Y si te resulta difícil controlar esa tentación constante, no dudes en consultar con un nutricionista.



2. Procura dormir bien.



Scott-Dixon nos recuerda que el sueño es uno de los mejores reguladores metabólicos. Ciertas investigaciones recientes han demostrado que no dormir lo suficiente puede disparar la actividad de ese codicioso sistema que busca el placer, lo que puede darte más ganas de comer y, a veces, comer en exceso. Procura dormir bien, un mínimo de 7 horas cada noche según recomiendan los expertos, para mantener el metabolismo controlado y reducir los antojos.



3. No comas de más por culpa de los antojos.



Si alguna vez has probado a resistirte a unas patatas fritas sustituyéndolas por unas crudités, pero luego has caído en unos dulces y, al final, has acabado con un paquete de patatas en las manos, sabes que podrías haberte ahorrado todo ese estrés y esas calorías si hubieras ido directamente a por ellas. Haysbert explica que eso suele pasar porque intentamos hurtar al cerebro la recompensa que él busca. Sal del círculo vicioso y concédete ese capricho que no se te va de la cabeza. Pero antes, debes dominar el siguiente punto.





4. Sé realista.



¿Estás siempre librando una batalla entre el gusto y el del deseo? Para sobreponerte, tienes que afrontar la cuestión con sinceridad y ver si ese alimento que tanto deseas es lo que de veras necesitas. Scott-Dixon recomienda echar el freno, saborear lo que comes y examinarlo en el momento para ver si cumple las altas expectativas que tenías. Ponle nota: ¿le pondrías un sobresaliente o un notable? ¿O está más cerca del aprobado raspado? Si es el segundo caso, quizás deberías dejar lo que te queda y no comértelo. Recuerda ese momento en el futuro. Si es lo primero, pues bueno, disfruta de cada bocado. Haysbert nos recuerda que el placer de comer es algo totalmente natural y puedes verlo como un premio personal.





5. Amplía tu dieta.



En ese sentido, ponerte límites con un montón de normas y comidas prohibidas o estresarte por tu alimentación no te aporta una sensación muy humana y te resultará muy poco compasivo contigo. Es más, puede que hasta aumenten los antojos, de acuerdo con Haysbert. Los antojos se dan con menos frecuencia si llevamos una dieta variada, ya que el cuerpo recibe un rango muy satisfactorio de nutrientes de diferentes fuentes. También es natural que nos apetezca justo aquello que nos hemos prohibido. Centra tu atención en las cosas que te permites y amplía tus opciones con alimentos saludables. Piensa en un cuenco de cereales con un montón de verduras y proteínas en vez de una proteína y dos cositas más como guarnición, por ejemplo.



Por si no está bien claro: una dieta variada no es comer chocolate, helado, patatas fritas, pizza y galletas de una sentada. Aunque si lo haces, lo más probable es que te duela tanto la tripa que no quieras repetir el menú nunca más.