Ejercicios de expertos para personas con hernias discales

Según la comunidad experta, depende.

Nicholas Anastasio, médico del Mercy Medical Center, explica que las hernias discales se pueden dividir en dos categorías principales. En una están las hernias discales agudas que se producen cuando se aplica una fuerza de tal intensidad en el disco que provoca una ruptura, una hernia o un bulto en el mismo.

Un ejemplo común de una fuerza que podría provocar una hernia discal es un accidente de coche, según comenta Allison Brown, doctora en fisioterapia y profesora adjunta de esta misma disciplina en la School of Health Professions de Rutgers (EE. UU.). También puede producirse una hernia discal por levantar demasiado peso.

Anastasio explica que la otra categoría es la de las hernias discales crónicas, que se suelen relacionar con el envejecimiento. En las hernias de disco crónicas se suele producir un abultamiento del disco entero. Las hernias de disco agudas pueden manifestarse como una protuberancia más localizada o, a veces, como una extrusión o fuga del material gelatinoso del disco.

Moises Googe, médico osteópata y jefe del Departamento de Cirugía Vertebral y Unidad del Dolor en Corewell Health West, afirma que el estilo de vida es un factor que determina si padecerás hernias de disco. Si llevas a cabo muchos trabajos manuales o participas en deportes de alto impacto, es más probable que tengas una hernia discal.