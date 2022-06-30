Cómo quemar la grasa de la tripa

La grasa es indispensable en el cuerpo humano y tiene muchas funciones hormonales y metabólicas que lo hacen funcionar. Aunque es posible que el exceso, sobre todo alrededor de la zona de la cintura o del abdomen, cause determinados problemas de salud que pueden impedir que rindas al máximo y que te sientas increíble. Unos pequeños cambios en la rutina y en la dieta pueden ayudarte a quemar la grasa abdominal indeseada y a que vuelvas a ponerte en marcha.

¿Tienes exceso de grasa en el abdomen? La grasa se puede distribuir de forma uniforme por todo el cuerpo o puede concentrarse solo en la barriga y no en las extremidades. Estas dos situaciones indicarían distintos tipos de acumulación de grasa. Conocer el tipo de grasa de tu cuerpo te puede servir para averiguar la mejor forma de enfrentarte a ella. Entremos en detalle.

Tres tipos de células grasas

Si pudieras ver el cuerpo humano por dentro, verías tres sustancias de colores diferentes: son los tipos de grasa corporal. Los tejidos grasos blancos, marrones y beige son grasas esenciales, subcutáneas o viscerales, según la parte del cuerpo en la que se encuentren.

Grasa esencial: este tipo de grasa corporal se encuentra en los músculos, las neuronas, el tuétano de los huesos, el cerebro y los órganos vitales como el corazón o los pulmones. Entre otras muchas cosas, protege los órganos vitales, aísla, permite la absorción de vitaminas y regula las hormonas. Para gozar de buena salud, entre el 2 y el 5 % del peso corporal de un hombre debería proceder de grasas esenciales, y, en el caso de las mujeres, entre un 10 y un 13 %, de acuerdo con la American Council on Exercise. Grasa subcutánea: la grasa subcutánea es la grasa blanca que se almacena directamente debajo de la piel. Es el tipo de grasa blanca que se puede medir con un plicómetro y que puedes coger con las manos. La grasa subcutánea es normal y saludable. Se encarga de mantener el calor, proteger los tejidos y los órganos de golpes e impactos, y actúa como una fuente de reserva de energía. Además, es el tipo de grasa que se forma cuando te sobra energía durante un largo periodo de tiempo, es decir, cuando comes mucho y te mueves poco. Grasa visceral: a diferencia de la anterior, esta no se almacena debajo de la piel, sino en el abdomen. Es una grasa interna que parece un gel y que envuelve los órganos principales. Es necesaria una pequeña cantidad de grasa visceral para rellenar el espacio entre los órganos, pero si hay demasiada, puede ser peligroso. Puede causar obesidad abdominal, problemas del corazón, hipertensión, diabetes tipo 2, etc.

¿De qué tipo es la grasa abdominal?

La parte del cuerpo en la que se encuentra indicaría el tipo de grasa. Si está distribuida de forma uniforme por todo el cuerpo, puede que tengas unos niveles más altos de grasa subcutánea. Si, en cambio, se concentra sobre todo alrededor del abdomen, es posible que tengas más grasa visceral.

Puedes comprobarlo fácilmente si rodeas la cintura por encima del ombligo con una cinta métrica. La circunferencia de la cintura indica cuánto exceso de grasa subcutánea y visceral se almacena en el abdomen. Más de 89 cm en mujeres y 101 cm en hombres es una señal de grasa abdominal acumulada.

Curiosamente, aunque una persona parezca delgada, puede tener un nivel alto de grasa visceral. La única forma de saberlo es con un examen de composición corporal. Aun cuando no peses mucho, la acumulación de grasa abdominal interna indica una dieta o un estilo de vida poco saludables.

La grasa visceral es más peligrosa porque se encuentra entre los órganos vitales. Si tienes grasa abdominal, deberías intentar reducirla para tener una buena salud.