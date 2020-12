El secreto para restablecerse

1. Encuentra un motivo que te anime

"Los atletas que entrenan incluso cuando les falta motivación, lo hacen porque se han fijado un objetivo", explica Detling. Si quieres levantar más peso, estudiar con más constancia, usar menos plástico o hablar con tus abuelos más a menudo, pregúntate por qué te has propuesto ese objetivo. ¿Quieres tener más energía? ¿Ser más feliz? ¿Vivir más el presente? "Sigue haciéndote preguntas hasta que encuentres el verdadero motivo: sentirás que te viene de dentro", sostiene Detling. Hazlo cada vez que necesites motivarte.



2. Planta cara a tu yo interior.

Tenemos una lucha constante con nuestro yo interior, lo que a menudo es autodestructivo. Pongamos el ejemplo de escribir un diario. Nuestra voz interior nos dirá que cuesta demasiado o que no tenemos nada interesante que escribir. Contesta con contundencia a esa vocecilla y repite cuál es tu motivo y a qué te comprometes. Así, dejará de tener importancia y de hacerse eco. "Es como jugar a un partido de tenis mentalmente", explica Detling. "La mente lanza la pelota por encima de la red y te dirá 'eh, no tengo ganas'. Tu misión consiste en devolverla siempre".



3. Usa una cuenta atrás.

Cuando quieras empezar a moverte, en sentido literal (salir de la cama para hacer yoga) o en sentido figurado (apuntarte a esa clase que siempre has deseado), haz una cuenta atrás: "3, 2, 1, ¡ya!". Una sencilla cuenta atrás aporta sensación de control, explica Detling, y convence a la mente de que has decidido tomar la iniciativa. Pruébalo con las acciones más pequeñas: "3, 2, 1, ponte las zapatillas", "3, 2, 1, abre la puerta", "3, 2, 1, corre alrededor de la manzana"; y con otras más exigentes, como "3, 2, 1, haz una carrera de 10 kilómetros". De este modo, la tarea será más sencilla y conseguirás más objetivos, además de más seguridad.



4. Haz que sea más sencillo.

Cuando te cueste volver a tu rutina anterior, encuentra la manera de que sea más sencillo. Por ejemplo, si te cuenta ponerte a levantar pesos de nuevo, escucha canciones que te gusten mucho (en lugar de no escuchar música o de poner una lista de reproducción que no te termina de convencer). Según un estudio reciente, puede distraer al cerebro del trabajo y hacer que el ejercicio sea más sencillo de afrontar. Otro de los resultados es que escuchar canciones que te gustan de unas 165 pulsaciones por minuto puede mejorar la fuerza y la resistencia durante los entrenamientos. Es como lubricar los de un coche, explica Detling. Esa facilidad extra puede ayudarte a encontrar la energía que necesitas.