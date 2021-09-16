El atleta de cross training Logan Aldridge cree que todo el mundo puede ganar confianza

Rara vez un accidente grave se convierte en algo digno de recordar. Pero el caso del atleta de Nike y atleta de CrossFit Logan Aldridge fue diferente. Perder el brazo izquierdo en un accidente de wakeboard a los 13 años no solo fue lo "mejor" que le pasó en la vida. También fue lo que le dio el que ahora es su propósito: ayudar a más personas a desarrollar la seguridad en ellas mismas. Empezamos la novena temporada de Trained y lo hacemos con el cofundador de la empresa de equipamiento adaptado All Things Adaptive y director de entrenamiento de la Adaptive Training Academy, que se une a la nueva anfitriona Jaclyn Byrer para hablar sobre el viaje físico y mental que lo ayudó a convertirse en el tercer hombre con un solo brazo más en forma del planeta. Además, nos habla de las cuatro palabras que su madre le decía para ayudarlo a cambiar de perspectiva, del sentido del humor que le mantiene una sonrisa en la cara y de la regla de los 5 segundos que sigue para pasar a la acción. Dan igual tu cuerpo, tus capacidades y tu deporte. Su perspectiva y su actitud atrevida nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos paso a paso.