El efecto placebo funciona: descubre cómo

Si tu pareja te preparara un café y no te dijera que es descafeinado hasta haberte bebido la mitad de la taza, ¿dejarías de tomarlo aunque sintieras que te está haciendo efecto y te está espabilando? Tu respuesta no es tan importante como el fenómeno que está detrás de que un café descafeinado te "aporte energía": el efecto placebo.



“El efecto placebo se produce cuando alguien experimenta efectos positivos al seguir un procedimiento o una técnica debido a lo que cree sobre este procedimiento, y no tanto a las características reales del mismo”, explica Shona Halson, profesora adjunta de la Australian Catholic University especializada en la recuperación. Este efecto consiste en no tener ninguna duda de que el procedimiento que estás llevando a cabo tendrá un resultado positivo, incluso aunque no haya pruebas de ello.



Muchos deportistas pueden estar aprovechando el efecto placebo para progresar en su entrenamiento cuando prueban nuevas técnicas de recuperación, incluso sin ser conscientes de ello. A pesar de su popularidad, muchos de estos métodos, como las pistolas de masaje de percusión (imagínate algo similar a un taladro eléctrico conectado a una pelota de espuma) o la crioterapia (enfriamiento en una cámara helada), podrían estar relacionados con beneficios fisiológicos, pero también con este fenómeno psicológico. De hecho, seguramente estén más vinculados a este último.



Piensa en las medias de compresión, por ejemplo. Se suelen utilizar para reducir la hinchazón y el dolor después de los entrenamientos. Sin embargo, una revisión reciente de la literatura científica de la Open Access Journal of Sports Medicine sugiere que, aunque los participantes que usaron estas medias experimentaron una menor percepción del dolor muscular, no presentaron beneficios en los marcadores de inflamación o daño muscular. Otro estudio publicado en la International Journal of Sports Physiology and Performance descubrió que los efectos de recuperación de las medias compresoras podrían verse potenciados cuando los deportistas creen en su eficacia.



También están los dispositivos de compresión neumática, que son como moldes suaves que se colocan en brazos y piernas. Un grupo de investigadores publicó en el International Journal of Exercise Science que el efecto placebo podría ayudar a explicar por qué los participantes se recuperaban más rápido y sentían menos molestias en casos de dolor muscular de aparición tardía cuando llevaban puestos estos dispositivos en lugar de las mangas de compresión tradicionales. (Quizás el aspecto más tecnológico de los dispositivos neumáticos los hace parecer más efectivos. Quién sabe).



Se han producido hallazgos similares en otros métodos de recuperación, como los masajes y baños de hielo. Algunas investigaciones han concluido que la mayoría de los participantes presentaron mejores resultados cuando creían que la terapia sería efectiva, demostrando, una vez más, el poder que tiene la mente.