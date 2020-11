El efecto placebo funciona: descubre cómo

Piensa, por ejemplo, en las medias de compresión. Se suelen utilizar para reducir la hinchazón y el dolor después de los entrenamientos. Sin embargo, una revisión reciente de la literatura científica publicada este año en la “Open Access Journal of Sports Medicine” sugiere que, aunque los participantes que usaron estas medias experimentaron una menor percepción del dolor muscular, no presentaron beneficios en los marcadores de inflamación o daño muscular. Otro estudio publicado en la “International Journal of Sports Physiology and Performance” descubrió que los efectos de recuperación de las medias compresoras podrían verse potenciados cuando los atletas creían en su eficacia.



También están los dispositivos de compresión neumática, que son como moldes suaves que se colocan en brazos y piernas. Un grupo de investigadores publicó en el “International Journal of Exercise Science” que el efecto placebo podría ayudar a explicar por qué los participantes se recuperaban más rápido y sentían menos molestias en casos de dolor muscular de aparición tardía cuando llevaban puestos estos dispositivos en lugar de las mangas de compresión tradicionales. (Quizás el aspecto más tecnológico de los dispositivos neumáticos los hace parecer más efectivos. Quién sabe).



Se han producido hallazgos similares en otros métodos de recuperación, como los masajes y baños de hielo. Algunas investigaciones han concluido que la mayoría de los participantes presentaron mejores resultados cuando creían que la terapia sería efectiva, demostrando, una vez más, el poder que tiene la mente.