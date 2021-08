Cómo mejorar tu cuidado personal

Cuando hablamos de "cuidado personal", ¿piensas en baños de espuma y maratones de películas bajo una mantita? Si la respuesta es afirmativa, has acertado en parte, ya que este concepto va más allá. "El cuidado personal es la manera diaria, fundamental y constante en la que te ocupas de tu salud física, emocional y mental para poder ser tu mejor versión", explica Theresa Melito-Conners, experta en cuidado personal, autora y asesora educativa en Massachusetts (EE. UU.).



Según Ellen Bard, miembro asociada de la Sociedad Británica de Psicología y autora de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care, el cuidado personal no solo consiste en mimarse, también puede implicar hacer algo que no te apetece, pero que sabes que será bueno para ti (como ir al dentista) o concederte exactamente lo que necesitas en una situación concreta (por ejemplo, tomarte un descanso para comer). Bard afirma que cuando lo hayas hecho, podrás llenarte de energía para rendir al máximo en el trabajo, en las sesiones de entrenamiento y en las relaciones. Así que, en lugar de perder tiempo y energía obligándote a relajarte, puedes buscar soluciones personales para resolver aquellos problemas que te estresan. Será como añadir la pieza del puzle que faltaba en lugar de intentar juntar piezas inconexas y esperar un buen resultado.