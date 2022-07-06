Cómo mejorar tu cuidado personal

Cuidado personal para cualquier situación
Coaching
Gracias a esta guía podrás seguir avanzando aunque tengas mil cosas en la cabeza.
- Cuidarse no consiste solo en hacerse la manicura y la pedicura los sábados. Significa dedicar tiempo a tu bienestar regularmente.
- Adapta las actividades a tus necesidades actuales. Un entrenamiento de alta intensidad puede ser más reconfortante que un masaje.
- Escribir una lista de cosas por las que mostrar gratitud y seguir otros consejos de expertos podría ayudarte a superar los obstáculos emocionales y mantenerte en el camino del bienestar.
Sigue leyendo para saber más.
Cuando hablamos de "cuidado personal", ¿piensas en baños de espuma y maratones de películas bajo una mantita? Si la respuesta es afirmativa, has acertado en parte, ya que este concepto va más allá. "El cuidado personal es la manera diaria, fundamental y constante en la que te ocupas de tu salud física, emocional y mental para poder ser tu mejor versión", explica Theresa Melito-Conners, experta en cuidado personal, escritora y asesora educativa en Massachusetts (EE. UU.). Cuando estás en buena forma en todos los sentidos, te resulta más fácil superar los pequeños y grandes obstáculos de la vida.
Según Ellen Bard, miembro asociada de la Sociedad Británica de Psicología y autora de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care, el cuidado personal no solo consiste en mimarse, también puede implicar hacer algo que no te apetece, pero que sabes que será bueno para ti (como ir al dentista) o concederte exactamente lo que necesitas en una situación concreta (por ejemplo, tomarte un descanso para comer). Bard afirma que, de cualquier modo, cuidándote podrás llenarte de energía para rendir al máximo en el trabajo, en las sesiones de entrenamiento y en tus relaciones. Así que, en lugar de perder tiempo y energía obligándote a relajarte, puedes buscar soluciones personales para resolver aquellos problemas que te estresan. Será como añadir la pieza del puzle que faltaba en lugar de intentar juntar piezas inconexas y esperar un buen resultado.
Bard afirma que, para cuidarte de manera adecuada, debes conocerte bien. "Puede que lo que le va bien a una persona no sirva para otra, e incluso que tus necesidades en un momento dado no sean las mismas en otra situación. El cuidado personal consiste en conectar con nuestro interior más profundamente y prestar atención a las necesidades del corazón, la mente y el cuerpo", añade.
Es crucial adaptar las actividades de cuidado personal a las necesidades que tengas en cada momento. Hazlo bien y ganarás motivación para conseguir tus objetivos. Pruébalo con esta guía basada en consejos de expertos.
1. Cuando sientas demasiado agobio: Saca tiempo para un entrenamiento de alta intensidad
Quizá pienses que tan solo necesitas un masaje relajante para desconectar de todo. Sin embargo, Melito-Conners explica que, si no dejas de repasar tu lista de cosas pendientes mientras te dan ese masaje, lo más probable es que acabes con mucho más estrés.
Recomienda probar un entrenamiento que te dé fuerza y permita liberar el estrés. "Puede tratarse de un baile de cinco minutos, una rutina de levantamiento de peso, un sprint por tu calle o incluso una intensa sesión de yoga. Dedicar unos minutos a moverte y subir la frecuencia cardiaca también te aporta energía para afrontar cualquier proyecto o problema que te preocupe", añade Melito-Conners. Además, los estudios han demostrado que cualquier actividad física puede mejorar la autoestima. De hecho, la energía y la confianza son una combinación realmente poderosa a la hora de superar dificultades y seguir progresando.
2. Cuando tengas problemas para dormir: Date un baño
El estrés y el insomnio, por desgracia, van de la mano, pero echarse una siesta (todo un clásico del cuidado personal para combatir el cansancio) puede tener el efecto contrario al deseado. Rebecca Leslie, psicóloga en Atlanta (EE. UU.), sostiene que dormir durante el día puede desestabilizar tu reloj biológico y hacer que te resulte más difícil dormir por la noche.
Entonces, ¿qué deberías hacer? Date un baño caliente de una hora antes de acostarte. Te ayudará a conciliar el sueño más rápido y dormir mejor, según un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews. Leslie afirma que esta práctica estimula tu sistema termorregulador y contribuye a bajar la temperatura corporal, lo que ayuda a conciliar el sueño más fácilmente. Y añade: "Descansar en la bañera puede resultar reconfortante y ayuda a preparar la mente para dormir, ya que te relajas y desconectas antes de irte a la cama".
3. Cuando sientas ansiedad: Llama a alguien
Ponerte la bata y relajarte con una copa de vino mientras ves un partido no suele ser la mejor solución para la mente inquieta, ya que es probable que sigas dándole vueltas a lo que te preocupe. En estos casos, llamar a alguna de tus amistades puede ser más estimulante y más útil.
"Normalmente, sentimos ansiedad porque nos preocupa algo del futuro. Es más probable que hablar del tema con un amigo o una amiga, obtener una perspectiva diferente y pedir ayuda te haga sentir más control ante la situación", afirma Bard. "También resulta alentador recordar que cuentas con un sistema de apoyo", añade. A veces, aunque esa persona no pueda ayudarte a solucionar el problema, saber que cuentas con alguien te hace sentir mejor.
4. Cuando te enfades: Intenta meditar o respirar profundamente
No intentes esconder lo que sientes cuando la ira se apodere de ti. "Una sesión breve de meditación de unos minutos o unos ejercicios de respiración profunda pueden calmar el sistema nervioso, favorecer la claridad mental y restablecer el equilibrio", explica Melito-Conners. "Siempre que puedas, intenta averiguar qué te ha enfadado". Así podrás responder ante la situación de forma madura y racional, u olvidarlo todo y pasar página (suele ser la mejor solución).
¿Sientes tanta rabia que no consigues animarte? No te preocupes, es normal. "Si el enfado es tremendo, haz ejercicio. Camina un poco, escucha tu canción favorita o baila y canta para cambiar el estado de ánimo", recomienda Melito-Conners. Después, puedes meditar un poco o hacer una sesión de respiración para calmarte aún más o, simplemente, seguir bien anímicamente.
5. Cuando sientas desánimo: Crea una lista de gratitud
"Muchas investigaciones importantes han demostrado que las personas que escriben diarios de gratitud sienten más satisfacción en la vida y una mayor autoestima", explica Leslie. Y, por cierto, llevar un diario no implica escribir durante horas y horas. "Tal vez puedas dedicar unos minutos cada día y apuntar dos o tres cosas que agradezcas en tu diario, en una lista de un documento de Google o en las notas del teléfono", sugiere Melito-Conners. "Cuando no te sientas del todo bien, acude a la lista y piensa en todos los motivos por los que sentir gratitud".
A fin de cuentas, lo importante es encontrar lo que mejor te funcione a ti. Si estas sugerencias no te ayudan a superar los obstáculos en tu camino al bienestar, no dejes de experimentar hasta que encuentres lo que te haga sentir mejor. Bard aconseja que, para hacerlo más fácil, te preguntes siempre qué necesitas en ese momento y qué necesitarás en el futuro. Al final, dedicar tiempo al cuidado personal debería resultarte más sencillo.
Texto: Celia Shatzman
Ilustración: Xoana Herrera
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