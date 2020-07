¿Qué son las pistolas de masaje? ¿Necesitas una?

Todavía no hay estudios científicos que analicen las pistolas de masaje, que han aparecido hace muy poco. Pero un estudio publicado en la revista Journal of Clinical and Diagnostic Research pidió a sus participantes que probaran, después de haber hecho ejercicio, cinco minutos de terapia vibratoria o 15 minutos de masaje, mientras que otro grupo no recibió ningún tipo de terapia. Pasadas 72 horas, los dos primeros afirmaron sufrir menos dolores musculares que el tercer grupo, pero los que probaron el dispositivo vibratorio se recuperaban más deprisa que el grupo del masaje durante las primeras 24 horas.



Las pistolas de masaje son especialmente eficaces con aquellas personas que entrenan frecuentemente y con intensidad. "La pistola no solo acelera la recuperación, sino que también mejora el rango de movimiento cuando se usa para relajar la fascia antes de un entrenamiento", afirma Helms. También son ideales para quienes están entrenando para un evento, ya que pueden ayudarles a aliviar la tensión que podría desembocar en lesiones por sobrecarga, y para los que son proclives a los nudos y el dolor localizado. "Un rodillo de espuma corriente no consigue penetrar tan profundamente ni concentrarse tanto en el tejido, y las manos tampoco pueden competir con la velocidad de un cabezal motorizado", explica.



Si tienes acceso a una pistola de masaje o estás considerando comprarte una, hay un par de cosas que debes tener en cuenta: