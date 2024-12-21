Cómo respirar mientras corres

La respiración es poderosa. Los diferentes patrones de respiración pueden alterar tu estado. Por eso, durante la meditación y el yoga se te anima a respirar más lenta y profundamente. Hacer eso calma el sistema nervioso y te pasa a un estado parasimpático o, en otras palabras, de "descanso y digestión". Esto te permite conectar con tu cuerpo en el momento actual y combatir el estrés.

Y luego está la respiración que practicas cuando corres. Algunos corredores entran es un estado meditativo al correr. Su respiración es regular y constante. Fluyen con la carrera y sienten que podrían continuar así siempre. Ese es el objetivo. Pero para muchos principiantes, estar con la lengua fuera desde casi el principio de la sesión suele ser el obstáculo que les impide correr largas distancias.

Es interesante cómo, los principiantes, suelen decir: "No es cansancio, solo me falta el aliento". ¿Podría ser un signo de baja capacidad cardiorrespiratoria? En parte. Pero existen otros motivos. Hay una técnica de respiración para el running, al igual que hay una técnica para el propio running. Debes correr con el pecho elevado, tensar el torso y mirar hacia delante. Mueve enérgicamente los brazos y pisa con el tercio anterior.

Muchas veces se debate sobre qué forma de correr es mejor, pero no se habla de cómo respirar correctamente. ¿Cómo controlar tu respiración mientras corres? ¿Cuál es el mejor modo de respirar al correr?

¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria al correr?

Cuando inhalas, tomas aire. El aire entra en los pulmones y el oxígeno, en la sangre. Después, el dióxido de carbono, un deshecho de la producción de energía, entra en los pulmones desde la sangre y se expulsa al exhalar. La sangre oxigenada viaja por el cuerpo y llega a los músculos activos. Esto es lo básico del intercambio de gases, pero es útil para comprender la importancia de la respiración al correr.

Cuando haces ejercicio, tus músculos trabajan mucho. El oxígeno que se envía a los músculos se usa para convertir la glucosa en algo llamado trifosfato de adenosina (ATP). El ATP es la fuente de energía que alimenta las contracciones de los músculos activos. Esto crea una demanda de oxígeno mayor y una producción más alta de dióxido de carbono. Para mantener el ritmo, la frecuencia respiratoria aumenta para traer más oxígeno y bombearlo a los músculos.

Quizá pienses que respirar más rápido ayuda a aportar más oxígeno. Pero no es el caso.

¿Por qué es importante saber cómo respirar al correr?

Las respiraciones breves y rápidas hacen que el cuerpo genere más dióxido de carbono. Esto dificulta la oxigenación de las células. Este tipo de respiración de pecho rápida no aporta el oxígeno suficiente, por lo que los músculos se quedan sin oxígeno. Sin el oxígeno suficiente, la glucosa disponible en los músculos activos pasa a ser ácido láctico. Como resultado, sentirás calambres, puede que te dé flato y que empieces a sentir mucho cansancio.

Es normal que la frecuencia respiratoria aumente al correr. Pero si empiezas con las respiraciones cortas, en poco tiempo tendrás que tomarte unos minutos y recuperar el aliento. Incluso después de la sesión de running, sentirás que te falta el aire, aunque te parezca que no lo has dado todo.

Esto preocupa sobre todo a los corredores principiantes, en parte porque en este periodo, los músculos todavía están aprendiendo a utilizar el oxígeno de manera eficiente. El ejercicio regular aumenta la función muscular, requiriendo menos oxígeno y produciendo menos dióxido de carbono con cada contracción. Esto reduce la cantidad de aire que debes inhalar y exhalar para hacer un esfuerzo.

Cuanto más ejercicio hagas, mejor será tu resistencia pulmonar y cardiaca. Esto se puede medir con la métrica VO2 máx, también conocido como el consumo máximo de oxígeno. Los runners con experiencia tienen una VO2 máx más elevada, lo que indica que el cuerpo usa el oxígeno de forma más eficiente y que se tiene mayor capacidad pulmonar. Además, es probable que dominen el arte de la respiración rítmica.

Al final, la respiración rítmica y controlada es la mejor manera de respirar al correr. Te explicamos algunos tipos de respiración para que los practiques cuando corras.