Cómo hacer ejercicio en casa sin equipamiento

Has sacado tiempo, tienes el plan de entrenamiento y todo listo para ponerte en marcha. Pero resulta que no tienes el equipamiento adecuado. No tienes barra para las sentadillas o una banda de resistencia para ejercitar el pecho. Quizá no tengas nada de equipamiento.

Pero algo de entrenamiento siempre es mejor que nada. Aunque eso signifique sustituir equipamiento o realizar modificaciones, tú tienes ganas de esforzarte. De hecho, los entrenamientos en casa o sin equipamiento pueden ser igual de efectivos. Solo tienes que saber qué hacer.

Tanto si usas tu propio peso como si trabajas con un equipo limitado, podrás ajustarte a lo que sea que requiera el entrenamiento, sin importar dónde te encuentres. Te contamos cómo hacerlo.

Consejo: En la app Nike Training Club encontrarás muchos entrenamientos de peso corporal si filtras por "Sin equipamiento".