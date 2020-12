Métodos de respiración para mantener el control

1. ¿Anoche no dormiste lo suficiente? Te presentamos la regla de los 6 y 4 segundos.

"Despertarse aturdidos y cansados es indicativo de un estado parasimpático", explica Dike. Tanto si te has quedado hasta tarde viendo tu programa favorito como si has estado trabajando hasta medianoche, "una inhalación prolongada y una exhalación rápida pueden aumentar tu frecuencia cardiaca y tu estado de alerta con la estimulación de una respuesta simpática".



Túmbate boca arriba e inhala durante 6 segundos. Aguanta la respiración durante 4 segundos y, a continuación, exhala enérgicamente con los labios fruncidos. La exhalación debe ser rápida y fuerte para expulsar el dióxido de carbono restante en los pulmones. "Así, preparas el diafragma para que entre más aire fresco durante la siguiente respiración", explica Dike.



2. ¿Te falta motivación para trabajar o para hacer ejercicio? Prueba la respiración de la felicidad.

El nombre puede sonar algo raro, pero "esta respiración, que consta de tres partes, consigue llenarte de energía", explica Sanaa A. Jaman, fundadora y propietaria de Tru3 Yoga en Kuwait. "Las respiraciones profundas, junto con el movimiento, despiertan todo el cuerpo estimulando primero el sistema nervioso simpático y aumentando los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo", explica Jaman. A eso le sigue una respuesta parasimpática que promueve la claridad mental, lo que mejora el estado de ánimo y aumenta la motivación.



Comienza de pie con los pies alineados con las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas. Inhala hasta un tercio de tu capacidad pulmonar (piensa en llevar el aire hasta la parte inferior de los pulmones) mientras balanceas los brazos hacia delante, con las palmas mirando hacia el techo. Luego inhala hasta dos tercios de tu capacidad pulmonar (debes llenar la parte media de los pulmones) mientras estiras los brazos en forma de "T" hacia los lados, al nivel de los hombros y con las palmas hacia arriba. A continuación, inhala hasta llenar los pulmones en su totalidad (llénalos hasta la parte superior, hasta que no puedas inhalar más) y balancea los brazos por encima de la cabeza, con las palmas mirándose entre sí. Por último, abre la boca y exhala emitiendo un sonido "a" audible, flexionando las rodillas y bajando hasta una sentadilla mientras balanceas los brazos hacia abajo y hacia atrás, como si te hubieras tirado de cabeza.



Repite de 7 a 9 veces para sentir cómo responde tu cuerpo.



3. ¿Ansiedad? Prolonga unas cuantas exhalaciones

Cuando tienen ansiedad, la mayoría de las personas respiran rápido y poco profundo. La respiración torácica aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión y el estrés, y todo empeora. Dike nos explica que cuando respiras con el diafragma y exhalas durante más tiempo del que inhalas, se activa la respuesta parasimpática de la relajación.



Desde cualquier posición, inhala profundamente, elevando el vientre, durante 6 segundos. Mantén la respiración en la parte superior durante 4 segundos. Luego exhala durante 12 segundos, sintiendo cómo va bajando el vientre.



Nota: No pasa nada si no eres capaz de exhalar durante 12 segundos. Intenta exhalar durante unos 7 y ve aumentando a partir de ahí. "Te llevará tiempo ir mejorando", explica Dike, "ya que tienes que entrenar el diafragma como cualquier otro músculo".



4. ¿Quieres recuperarte rápidamente después de hacer ejercicio? Entonces la respiración sheetali es para ti

"Sheetali" significa "refrescarse" en sánscrito. Jaman nos explica que, al desactivar la respuesta de lucha o huida que ha activado tu entrenamiento e inducir el descanso y la digestión, esta técnica puede ayudarte a reducir la presión sanguínea para que la temperatura corporal baje y los músculos y nervios se relajen.



Busca un asiento cómodo, mira el suelo o cierra los ojos, y coloca las manos sobre las rodillas. Saca la lengua. Levanta los lados de la lengua para formar un tubo y respira profunda y lentamente a través de él. Luego, cierra la boca y exhala por la nariz. Repite tantas veces como quieras o entre 1 y 5 minutos como mínimo para recuperarte más rápido.



5. ¿Necesitas relajarte para dormir? Te presentamos la exploración corporal basada en la respiración

Si no paras de darle vueltas a la cabeza cuando te metes en la cama, o simplemente tienes problemas para dormirte, las investigaciones de UCLA demuestran que la exploración corporal puede ser de gran ayuda. Tal como explica Jasmine Marie, especialista en trabajo respiratorio y fundadora de Black Girls Breathing, este tipo de relajación lleva la respiración un paso más allá y combina la exploración de las áreas tensas con exhalaciones profundas para relajarlas, lo que a su vez reduce la frecuencia cardiaca para descansar y distraer el cerebro.



Comienza estirándote en la cama y cerrando los ojos. Respira lenta y profundamente, y exhala durante el doble de tiempo del que inhalas. Recorre el cuerpo con la mente, de la cabeza a los dedos de los pies o viceversa, notando cada parte del cuerpo. "Identifica qué parte de tu cuerpo está tensa y luego enfoca la respiración en ese espacio", explica Marie.



Si después de realizar la exploración aún no te has dormido, sigue respirando profundamente o empieza de nuevo pero al revés.



No importa qué nos depare el día (todos sabemos que nos deparará algo), recordar que debes "respirar" es más que un mantra: es todo un plan para atraer los pensamientos positivos y alejar los negativos.