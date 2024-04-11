Cómo combinar pantalones cargo

De todas las tendencias de los 2000 que están volviendo, los pantalones cargo son, sin duda, una de las más versátiles para hombres y mujeres.

Estos pantalones con un sinfín de bolsillos están disponibles en distintos modelos de estilo informal, como los llamativos diseños holgados y las opciones entalladas más deportivas. Como pueden ser muy diferentes entre sí, suele surgir la duda de cómo llevarlos o con qué combinar unos pantalones cargo.

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Antes que nada, la regla fundamental para combinar pantalones cargo es entender que hablamos de looks funcionales, tanto si los llevas con ese fin como si no, por eso son bastante fáciles de combinar. Los básicos como camisetas, sudaderas, chaquetas y jerséis oversize quedan muy bien con pantalones cargo. Cuando hace más calor, son ideales con crop tops y camisetas de tirantes.

Si buscas un look más llamativo, déjate llevar por el estilo práctico de los pantalones cargo con prendas más funcionales, como una chaqueta técnica, y accesorios para protegerse del sol, como una gorra o unas gafas de sol. También puedes crear un look monocromático o de estilo Color Block combinando tonos vibrantes como verde brillante, amarillo pálido, mandarina y lila.

Si quieres llamar la atención todavía más, ponte los cargo con prendas sorprendentes como una sudadera Color Block de media cremallera, un body con aberturas o una bandolera con cadena. Cualquiera de estas opciones hará tu look menos funcional y más innovador.