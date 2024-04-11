Cómo combinar pantalones cargo

Cómo combinar los pantalones cargo
Consejos de estilo
Cuantos más bolsillos, mejor.
De todas las tendencias de los 2000 que están volviendo, los pantalones cargo son, sin duda, una de las más versátiles para hombres y mujeres.
Estos pantalones con un sinfín de bolsillos están disponibles en distintos modelos de estilo informal, como los llamativos diseños holgados y las opciones entalladas más deportivas. Como pueden ser muy diferentes entre sí, suele surgir la duda de cómo llevarlos o con qué combinar unos pantalones cargo.
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Antes que nada, la regla fundamental para combinar pantalones cargo es entender que hablamos de looks funcionales, tanto si los llevas con ese fin como si no, por eso son bastante fáciles de combinar. Los básicos como camisetas, sudaderas, chaquetas y jerséis oversize quedan muy bien con pantalones cargo. Cuando hace más calor, son ideales con crop tops y camisetas de tirantes.
Si buscas un look más llamativo, déjate llevar por el estilo práctico de los pantalones cargo con prendas más funcionales, como una chaqueta técnica, y accesorios para protegerse del sol, como una gorra o unas gafas de sol. También puedes crear un look monocromático o de estilo Color Block combinando tonos vibrantes como verde brillante, amarillo pálido, mandarina y lila.
Si quieres llamar la atención todavía más, ponte los cargo con prendas sorprendentes como una sudadera Color Block de media cremallera, un body con aberturas o una bandolera con cadena. Cualquiera de estas opciones hará tu look menos funcional y más innovador.
No es de extrañar que haya modelos de zapatillas perfectos para combinar con pantalones cargo para crear un look repleto de estilo. Alguno de los nuevos diseños Nike no puede faltar en tu armario: tenemos desde modelos de trail running coloridos hasta impecables opciones blancas, además de zapatillas icónicas como las Air Jordan, las Air Force 1 o las Air Max. Las zapatillas de skateboard flexibles y transpirables son otra alternativa estupenda para looks informales con pantalones cargo.
Si buscas inspiración para combinar tu pantalón cargo favorito o si estás pensando en comprarte uno de estos modelos con bolsillos para probar, a continuación te damos 7 ideas de outfits que puedes llevar durante todo el año.
7 outfits con pantalones cargo
1. Elegancia deportiva con un toque de verde
Un conjunto con un pantalón cargo verde es de lo más sencillo. Seguro que te suena: el look consiste en un pantalón cargo en verde militar combinado con una camiseta sencilla y unas zapatillas blancas clásicas.
Si quieres sorprender, puedes crear un total look más llamativo con tonos intensos y llenos de energía como el verde y el amarillo, de pies a cabeza. Un pantalón cargo holgado contrarresta a la perfección los colores más llamativos, mientras que las partes de arriba ajustadas, como los sujetadores deportivos o las camisetas de tirantes, son una buena forma de aportar equilibrio al volumen del outfit. Para terminar el look, ponte una chaqueta bomber ligera y lleva la paleta de colores todavía más lejos con accesorios coloridos, como una bolsa de mano y unas zapatillas de estilo Color Block.
2. Cargo, pero con clase
Un pantalón cargo clásico tiene un montón de bolsillos y un ajuste holgado y cómodo. Para darle un toque innovador, céntrate en las capas. Apuesta por un look tradicional con una camiseta de tirantes en un tono neutro. Completa el outfit con una camisa Oxford de manga corta y sin abotonar, así lucirás estilo fresco e informal.
Unas Air Jordan 1 Mid SE Craft en un color complementario conectan todo el look y aportan un toque sencillo pero rompedor. En cuanto a accesorios, te recomendamos completar el outfit con unas gafas de sol de montura pequeña en un tono a juego.
3. Estilo holgado pero elegante
Un pantalón cargo negro es una opción de lo más versátil, sobre todo si es un modelo de talle alto y pernera ancha. Es aún mejor si tiene cordones en las aberturas de las perneras para personalizar los bajos: puedes llevarlo holgado o ceñido para que se vean bien tus zapatillas.
Por otro lado, con una chaqueta técnica antidesgarro con bolsillos potencias el estilo funcional. Combínala con una camiseta corta holgada para darle un toque más llamativo al look. Redondea el conjunto con unas zapatillas coloridas, como las Nike Air Max 97 By You, que aporten un estilo nostálgico y con una bandolera de nylon para un aire "sport luxe".
4. Estilo clásico, cómodo y fresco
Los pantalones cargo funcionales de nylon antidesgarro verde siempre son un acierto, ya sea para disfrutar del fin de semana o para trabajar desde casa. Una sudadera con capucha es sinónimo de comodidad y un estilo clásico, mientras que unos calcetines acolchados de estar por casa te garantizan la máxima suavidad cuando quieras relajarte. ¿Tienes que salir de casa para recoger un pedido de comida o algo así? Ponte unas zapatillas de running blancas bien cómodas. Dale un acabado refinado y atemporal a tu look con unas gafas tipo aviador de metal.
5. Ajusta la cintura con el cordón
Las prendas a juego, como esta sudadera con cremallera de 1/4 y este pantalón, te ponen las cosas mucho más fáciles. Anímate a recrear este look con alguno de tus pantalones cargo favoritos. El estilo Color Block es la mejor forma de elevar tu look para los días de relax, sobre todo cuando incluye una capa base como un body con aberturas.
Además, este pantalón cargo en concreto cuenta con una cintura elástica y un cordón que permite ajustarlo para que sea más ceñido o más holgado. Combina este look con accesorios que te hagan destacar, como las zapatillas Nike Air Force 1 '07 y unas elegantes gafas de sol negras.
6. Cargo convertible: un look 2 en 1
Los accesorios en tonos neutros inspirados en el skateboard aportan un estilo impecable, tanto para salir por la ciudad en plan informal como para ir al skate park. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Puedes quitar la parte de abajo de las perneras para transformarlo en un pantalón corto. Te recomendamos combinarlo con cosas como una camiseta de manga larga blanca, calcetines largos, unas zapatillas de ante y lona, y una gorra.
7. Juega con las proporciones
Marca la diferencia con un pantalón cargo de pernera ancha. Con prendas en tonos neutros, como camisetas oversize y zapatillas de perfil alto, le das protagonismo a la parte de abajo sin renunciar a la sencillez. Ponte una riñonera para mantener un look funcional y tener las manos libres en los días ajetreados. Consejo: Si buscas un look más innovador y fresco, elige ropa oversize.
Texto: Laura Lajiness Kaupke