Los mejores bodies Nike de mujer para entrenar

Los mejores bodies Nike para entrenar
Guía de compra
Simplifica tu look para el gimnasio con un body Nike de una sola pieza.
Ya sea para correr, levantar pesas o hacer una secuencia de yoga, tener un outfit favorito para entrenar te ayudará a adoptar la actitud adecuada. ¿Quieres cambiar un poco o no tienes mucho espacio en la bolsa del gimnasio? Echa un vistazo a los bodies Nike para mujer.
Estas prendas de compresión ligera que se ciñen al cuerpo, ofrecen sujeción y un ajuste ceñido para mantener la comodidad y minimizar las distracciones durante el entrenamiento. Además, con los bodies tienes un look completo en una sola prenda. Te lo pones y ¡a empezar!
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Los mejores bodies Nike para mujer
1.Body de running Nike para mujer
Este body de tejido Knit elástico se ha diseñado para el running. Lleva una combinación de poliéster, nylon y spandex reciclados que va genial para entrenar, tanto si haces sprints en cuesta como si prefieres las sesiones largas.
Es un body funcional y estructurado que te ofrece un diseño elegante y una espalda abierta para una mayor ventilación. Y, para rematar, cuenta con un panel de malla ligera que hace que sea supertranspirable.
2.Body de running Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered para mujer
Este body también se ha diseñado para runners y cuenta con ventilación extra en las zonas de mayor acumulación de calor para mantener el flujo de aire mientras te mueves. También incorpora elementos de diseño reflectante en la parte frontal y la posterior para darte visibilidad cuando corres con poca luz.
Como algunos bodies resultan difíciles de poner y quitar, le hemos puesto a este modelo una cremallera plana en la parte de atrás que te permite quitártelo cómodamente. Y, si quieres, puedes combinarlo con un pantalón corto de entrenamiento o con unos leggings.
3.Mono Color Block 7/8 Nike Yoga Dri-FIT Luxe para mujer
Si prefieres un body con más protección para las piernas, tienes este mono que gestiona la humedad y es ideal para las entusiastas del yoga. Está confeccionado con el tejido Infinalon, (una combinación ligera, fina y resistente de spandex, poliéster y nylon). Así mantienes la transpirabilidad y la frescura durante las secuencias.
Lleva un sujetador incorporado para darte algo de sujeción y el diseño de la espalda con tirantes está ideado para darte una sensación de apertura y transpirabilidad.
Texto: Emily Shiffer