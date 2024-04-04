7 ideas de looks Nike para la primavera

Qué ponerse en primavera
Consejos de estilo
Ya va siendo hora de dejar las capas del invierno y ponerse algo más colorido y versátil, desde sudaderas finas a leggings llenos de color.
A medida que los días se van haciendo más largos y más cálidos, llega la oportunidad perfecta para renovar tu armario con ideas de looks para primavera. Las capas ligeras te permiten crear un estilo primaveral pensando no solo en la temperatura, sino en lo que te depara el día. Ya tengas pensado ir al gimnasio, disfrutar de una aventura al aire libre, ponerte algo informal para los quehaceres del día a día o darle un toque más elegante a tu look, Nike te ofrece todo tipo de prendas imprescindibles para esta temporada con las que lucir conjuntos geniales.
Como decíamos, las capas son la clave para crear un fantástico look informal esta primavera. Los vientos fuertes, los chaparrones fugaces y las subidas de temperatura suelen obligarte a empezar el día con una chaqueta ligera y terminarlo con una camiseta. Prepárate para cualquier situación con una colección de prendas de temporada diseñada para ser superversátil.
Además, la primavera es la estación perfecta para darle vida a tu armario con tonos pastel, estampados atrevidos o detalles llamativos que añadan un toque de color a tu look. Sigue leyendo para descubrir prendas Nike primaverales que ofrecen funcionalidad para enfrentarse al impredecible tiempo de esta estación. Desde cortavientos que te protegen del frío hasta tejidos que gestionan la humedad para ofrecerte transpirabilidad, estos diseños te traen aire fresco, o al menos a tu armario.
Empieza por una manga corta
La clave de las capas está en empezar con una buena base que te resulte cómoda aunque suban las temperaturas. Para mantener la frescura cuando llegue el calor, opta por una camiseta de manga corta como capa base de cualquier conjunto. Cortas y ajustadas, oversize y cuadradas, clásicas de cuello redondo... Busques lo que busques, tenemos una opción para ti. Las camisetas de algodón y punto suave ofrecen la máxima comodidad y transpirabilidad al combinarlas con una sudadera o una chaqueta ligera.
Siempre con leggings
Puede que los leggings gruesos con forro de tejido Fleece sean tu parte de abajo favorita en invierno, pero la primavera requiere algo más ligero. Nike ofrece diversos modelos, como de tres cuartos, de 7/8, de largo completo y de talle medio o alto. Y para actividades de todo tipo, desde entrenar para una carrera de 10 km hasta disfrutar de una maratón de películas el fin de semana. A pesar de ser una prenda apta para cualquier época del año, los modelos con colores como el sky blue, el hot pink o el punchy peach pueden aportar un toque ideal para la primavera.
Ponte sudadera
¿Qué conjunto informal no incluye una sudadera? Un modelo de cuello redondo atemporal con tejido de rizo en gris jaspeado, azul marino o negro nunca falla. Si buscas un look más innovador, prueba con un estilo más corto o con mangas voluminosas. Para un toque aún más llamativo, elige tonos como el electric yellow o el azul verdoso.
Largos, pero no incómodos
Los calcetines quizá no sean la parte más interesante del look, pero no por ello son menos importantes. Desde ayudarte a tener los pies cómodos y secos hasta aportarte calidez en los días más frescos, los calcetines largos de toda la vida, sobre todo si son mullidos, resultan fundamentales para cualquier look primaveral. Los pares blancos o negros son opciones versátiles, y los colores y estampados llamativos, como un diseño liso en rosa pálido o un moteado tie-dye naranja moteado, rinden homenaje a la primavera por todo lo alto.
Mochilas que destacan
¿Vas a quedar con amigos o a hacer senderismo? Carga con todo cómodamente con una mochila compacta. Como ocurría con la vuelta al cole, empezar la primavera renovando tu look con una pequeña mochila tiene algo mágico. Además de eso, pueden añadir un toque de color, un truco genial si no quieres desviarte demasiado de los tonos neutros para la ropa.
Es el momento de la gorra
La primavera nos da un respiro tras el frío invierno, pero no solo trae consigo días secos y soleados. Ahí es donde una gorra puede ayudarte a retener el calor con estilo. Tenemos modelos ligeros que gestionan la humedad para entrenar y diseños atemporales de algodón para coronar tus looks. Si buscas un toque atrevido, remata los conjuntos con un llamativo color marigold, un estilo color block o una textura inesperada como el tejido Fleece.
No podían faltar unas Air Force 1
El frío es la excusa perfecta para hibernar en casa, pero los días cálidos de la primavera te invitan a salir al aire libre. Las icónicas Nike Air Force 1 son la elección ideal para completar tus looks informales que no requieran zapatillas de rendimiento (de running o senderismo). Las zapatillas blancas siguen siendo un acierto en cualquier ocasión. Pero, para culminar tu look con algo más impactante, elige opciones que llamen la atención, como los modelos con suelas de colores, diseños color block o una confección de ante.
Texto: Laura Lajiness Kaupke