7 ideas de looks Nike para la primavera

A medida que los días se van haciendo más largos y más cálidos, llega la oportunidad perfecta para renovar tu armario con ideas de looks para primavera. Las capas ligeras te permiten crear un estilo primaveral pensando no solo en la temperatura, sino en lo que te depara el día. Ya tengas pensado ir al gimnasio, disfrutar de una aventura al aire libre, ponerte algo informal para los quehaceres del día a día o darle un toque más elegante a tu look, Nike te ofrece todo tipo de prendas imprescindibles para esta temporada con las que lucir conjuntos geniales.

Como decíamos, las capas son la clave para crear un fantástico look informal esta primavera. Los vientos fuertes, los chaparrones fugaces y las subidas de temperatura suelen obligarte a empezar el día con una chaqueta ligera y terminarlo con una camiseta. Prepárate para cualquier situación con una colección de prendas de temporada diseñada para ser superversátil.

Además, la primavera es la estación perfecta para darle vida a tu armario con tonos pastel, estampados atrevidos o detalles llamativos que añadan un toque de color a tu look. Sigue leyendo para descubrir prendas Nike primaverales que ofrecen funcionalidad para enfrentarse al impredecible tiempo de esta estación. Desde cortavientos que te protegen del frío hasta tejidos que gestionan la humedad para ofrecerte transpirabilidad, estos diseños te traen aire fresco, o al menos a tu armario.