8 ideas de looks adorables Nike para el verano

8 ideas de looks de verano Nike para mujer
Consejos de estilo
Ha llegado la era "sport luxe".
Seguro que las más previsoras ya tienen en mente algunas ideas de looks adorables para este verano. Oye, ¡pero si esa eres tú! Y como los días soleados y calurosos ya están a la vuelta de la esquina, ¿por qué no te pones en situación y planeas unos looks nuevos para deslumbrar durante toda la temporada?
Los mejores looks de verano casi siempre se crean a partir de básicos de fondo de armario. Hablamos de camisetas, camisetas de tirantes, pantalones cortos, minifaldas y vestidos de esos que te pones y sales por la puerta. En cuanto a accesorios, las zapatillas blancas combinan con todo, ya sean de perfil alto o zapatillas de entrenamiento con sujeción. Lo mismo pasa con las chanclas, las gafas de sol y las gorras (sí, hay que protegerse del sol).
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Una manera divertida de revivir tus favoritos para la época de calor es mezclarlos con las tendencias del momento. Este verano, eso implica incluir vestidos ajustados inspirados en los años 90 y 2000, siluetas asimétricas, cuellos cuadrados y detalles fruncidos. Desprende esa sensación de relajación veraniega combinando estas prendas con sandalias deportivas y zapatillas para aportar sencillez.
Está claro que las estéticas de golf y tenis siguen siendo una gran tendencia para la temporada de calor. Y da igual si no practicas ninguno de esos deportes, ambas estéticas son aptas para hacer recados y disfrutar de encuentros informales. Luego está el "sport luxe", otra estética híbrida popular que propone una interpretación elevada de prendas deportivas con un toque informal. No dudes en ponerte tus joyas favoritas con estos looks.
Sigue leyendo para descubrir ocho looks adorables de verano que te harán disfrutar con estilo de la temporada de calor.
8 ideas de looks de verano Nike para mujer
1.Vestido de tirantes, Air Force 1 blancas y bandolera
Este vestido de tirantes es una prenda imprescindible para el verano. Alimenta tu nostalgia por los años 90 con un vestido ajustado de cuello asimétrico. Unas zapatillas blancas, como las emblemáticas Air Force 1, aportan una toque informal que contrasta con el ajuste adaptable, y una bandolera con cadena añade un aire "sport luxe".
2.Falda hasta la rodilla, camiseta de tirantes corta y zapatillas blancas
Obtén un resultado minimalista con un toque funcional. Añadir una falda hasta la rodilla confeccionada con un tejido texturizado hace que la clásica camiseta de tirantes corta sea más interesante. Ponte una blazer de lino si quieres adaptar este conjunto para ir a la oficina (en función del código de vestimenta, puedes optar por una camiseta más larga y llevarla por dentro). En cualquier caso, unas zapatillas blancas limpias, como unas zapatillas de running de estilo retro, garantizan un acabado fresco.
3.Vestido midi, sandalias gruesas y gafas de sol coloridas
Larga vida a los vestidos midi, especialmente esos que te los pones y sales por la puerta, como los modelos elásticos tipo camiseta. Opta por un material más sostenible, como un tejido de doble punto, para que te quede como un guante y transpire sin problema en un ambiente caluroso. Una dosis potente de color es una manera vivaz de aplicar ese estilo veraniego a los accesorios (sandalias gruesas llamativas y gafas de sol polarizadas, venid a mí), tanto si creas un conjunto con prendas del mismo tono, como si prefieres tonos complementarios.
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4.Camiseta oversize, mallas cortas y zapatillas de estabilidad
Cuando hace calor, las mallas cortas son mucho mejor que los leggings, ya sea para entrenar, hacer recados o para un look informal de fin de semana. Combínalas con una camiseta oversize. Elige una gama monocromática para conseguir un efecto más cuidado. Y como llevar sandalias descubiertas durante varios días puede causar estragos en tus pies, cuida de ellos con unas zapatillas acolchadas con sujeción para darle el toque final al look.
5.Conjunto a juego, sandalias de plataforma y riñonera
El verano es la estación oficial de los conjuntos a juego. De la misma forma que los chándales cálidos son perfectos para el frío, los conjuntos ligeros y transpirables lo son para el verano. Se pueden crear muchos tipos de conjuntos, desde camisetas de tirantes y faldas hasta camisetas cortas y pantalones cortos. Aunque ahora mismo es difícil resistirse a unos adorables pantalones campana, que son ideales para los días que hace fresquito por las mañanas y calor al mediodía. Los accesorios en negro, como la riñonera Nike Heritage y las sandalias deportivas de plataforma, aportan un toque gráfico.
6.Minifalda plisada, camiseta de tirantes y sudadera con media cremallera
¿Qué mejor forma de vencer el calor con estilo que con un look adorable inspirado en el tenis? Sí, aún puedes llevarlo. Una falda plisada de colores llamativos desprende energías veraniegas, mientras que una camiseta de tirantes acanalada blanca es la prenda básica perfecta (y puedes combinarla con literalmente cualquier otra parte de abajo que tengas en el armario). Completa el look con un estilo "preppy" añadiendo una sudadera con media cremallera (lo agradecerás cuando pongan el aire acondicionado). Consigues puntos adicionales si lo combinas con una gorra Nike Heritage.
7.Vestido holgado, chanclas y gorro tipo pescador
La atención al detalle cuando llevas un vestido más holgado e informal marca la diferencia entre un look cómodo y sencillo y un look natural e increíble. Por ejemplo, los hombros exagerados y el drapeado lateral asimétrico llaman la atención sin perder la apariencia sencilla. Ambos detalles aportan un estilo retro, igual que las chanclas gruesas y los gorros tipo pescador.
8.Pantalones cortos de rizo, camiseta corta y zapatillas de perfil alto blancas
Los pantalones cortos deportivos son un básico de verano, y los confeccionados con tejido French terry son especialmente ideales. Son una prenda de ropa multiusos que puedes combinar con un sujetador deportivo para descansar o dormir y estar cómoda en casa sin perder el estilo. Y si te cambias de camiseta (te pones, por ejemplo, una camiseta amplia) y te calzas unas zapatillas de perfil alto, ya estás lista para salir a la calle e ir a por café o quedar en el parque con amigos.
Texto: Laura Lajiness Kaupke