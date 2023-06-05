8 ideas de looks adorables Nike para el verano

Seguro que las más previsoras ya tienen en mente algunas ideas de looks adorables para este verano. Oye, ¡pero si esa eres tú! Y como los días soleados y calurosos ya están a la vuelta de la esquina, ¿por qué no te pones en situación y planeas unos looks nuevos para deslumbrar durante toda la temporada?

Los mejores looks de verano casi siempre se crean a partir de básicos de fondo de armario. Hablamos de camisetas, camisetas de tirantes, pantalones cortos, minifaldas y vestidos de esos que te pones y sales por la puerta. En cuanto a accesorios, las zapatillas blancas combinan con todo, ya sean de perfil alto o zapatillas de entrenamiento con sujeción. Lo mismo pasa con las chanclas, las gafas de sol y las gorras (sí, hay que protegerse del sol).

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Una manera divertida de revivir tus favoritos para la época de calor es mezclarlos con las tendencias del momento. Este verano, eso implica incluir vestidos ajustados inspirados en los años 90 y 2000, siluetas asimétricas, cuellos cuadrados y detalles fruncidos. Desprende esa sensación de relajación veraniega combinando estas prendas con sandalias deportivas y zapatillas para aportar sencillez.

Está claro que las estéticas de golf y tenis siguen siendo una gran tendencia para la temporada de calor. Y da igual si no practicas ninguno de esos deportes, ambas estéticas son aptas para hacer recados y disfrutar de encuentros informales. Luego está el "sport luxe", otra estética híbrida popular que propone una interpretación elevada de prendas deportivas con un toque informal. No dudes en ponerte tus joyas favoritas con estos looks.

Sigue leyendo para descubrir ocho looks adorables de verano que te harán disfrutar con estilo de la temporada de calor.