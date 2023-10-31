Qué ponerte cuando llueve
Consejos de estilo
Coge tus botas para la lluvia y un paraguas bonito. A continuación, échale un vistazo a esta ropa Nike para días lluviosos.
Los días de lluvia, es posible que solo te apetezca acurrucarte en la cama. Pero si tienes obligaciones, ya sea ir a la oficina o hacer unos recados, te puede venir bien contar con varios conjuntos chulos para días lluviosos.
A la hora de decidir qué look ponerte cuando llueve, el objetivo número uno suele ser evitar mojarte, independientemente de a dónde vayas. Al fin y al cabo, no importa lo elegante que sea un look si llegas a tu destino con la ropa completamente empapada. Las prendas y las zapatillas impermeables o resistentes al agua no solo deben cumplir la función de ser prácticas, sino que también pueden ofrecerte la oportunidad de jugar con tu estilo personal, un punto extra si lo que buscas es lucir un look bonito aunque llueva.
Sigue leyendo para comprar las mejores prendas y zapatillas Nike para la lluvia.
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5 looks básicos ideales para días de lluvia
1. Chaquetas para la lluvia
Cuando se prevé mal tiempo, lo mejor que puedes llevar es una chaqueta que te proteja de la lluvia, sobre todo si las cosas se ponen feas (por ejemplo, con chubascos torrenciales). Si no tienes paraguas, una chaqueta para la lluvia con una capucha grande te ayudará a evitar que te caiga agua en la cara. Fíjate también en los pequeños detalles, como las costuras selladas y las cremalleras resistentes al agua de la chaqueta Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains", por ejemplo, que evitarán que te mojes.
2. Chaquetas y chalecos resistentes al agua
Para días en los que la lluvia prevista es más llovizna que aguacero, una chaqueta impermeable te permitirá seguir con tu jornada sin perder el ritmo. Ponte una chaqueta de golf para pasar una tarde lluviosa en el campo o saca el chaleco de trail running para hacer una excursión por el bosque cuando haya niebla. Si llueve un día de verano, elige una chaqueta ligera y transpirable. Ten a mano una opción ligera para los días más calurosos y una chaqueta acolchada con tecnología Therma-FIT para disfrutar de más calidez cuando llegue el invierno.
3. Gabardinas
Si ya tienes un chubasquero técnico en el armario, quizá quieras añadir una gabardina a la colección para darle el toque final a tus looks de diario. Los detalles exclusivos de las gabardinas pueden convertir un conjunto para el frío en toda una declaración de estilo. Por ejemplo, el diseño estilo capa de la chaqueta 3 en 1 Serena Williams Design Crew y las líneas elegantes de la parka negra Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX le darán un toque único al look que te pongas debajo. Además, la silueta de una gabardina aporta elegancia y es una opción ideal tanto para la oficina como para ocasiones más formales.
4. Pantalones y mallas resistentes al agua
Cuando llueve, es probable que el barro te salpique en los tobillos y los gemelos, sobre todo si caminas por zonas de hierba. Olvídate del estrés que supone manchar la ropa con los pantalones Nike resistentes al agua. Estos pantalones no solo te permiten no mojarte, sino que, si se ensucian, se pueden limpiar fácilmente. Si te preocupa que el bajo del pantalón se moje en los charcos, elige un modelo ajustado o ceñido en el tobillo.
5. Zapatillas
No permitas que tu increíble look se arruine por haberte empapado los pies. Ábrete paso a través de los charcos con unas zapatillas que eviten que se te mojen tanto los pies como los calcetines. En Nike tenemos zapatillas diseñadas con suelas resistentes y partes superiores repelentes al agua para que puedas andar cómodamente haga el tiempo que haga.
Texto: Aemilia Madden