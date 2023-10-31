Los días de lluvia, es posible que solo te apetezca acurrucarte en la cama. Pero si tienes obligaciones, ya sea ir a la oficina o hacer unos recados, te puede venir bien contar con varios conjuntos chulos para días lluviosos.

A la hora de decidir qué look ponerte cuando llueve, el objetivo número uno suele ser evitar mojarte, independientemente de a dónde vayas. Al fin y al cabo, no importa lo elegante que sea un look si llegas a tu destino con la ropa completamente empapada. Las prendas y las zapatillas impermeables o resistentes al agua no solo deben cumplir la función de ser prácticas, sino que también pueden ofrecerte la oportunidad de jugar con tu estilo personal, un punto extra si lo que buscas es lucir un look bonito aunque llueva.

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