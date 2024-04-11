6 ideas de looks de calcetines con sandalias

El eterno debate: ¿se puede llevar sandalias con calcetines? Si bien esta combinación ya se llevaba antes como look esencial para, por ejemplo, un fin de semana de camping, estos últimos años este dúo se ha transformado en una opción sorprendentemente innovadora.

Aunque te hayas acostumbrado a lucir los dedos de los pies durante la temporada de sandalias, quizá sea el momento de plantearte otra forma de llevar este calzado tan cómodo. Los calcetines añaden un nivel adicional de comodidad y ayudan a mantener las ampollas a raya.