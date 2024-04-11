6 ideas de looks de calcetines con sandalias
Consejos de estilo
Haz que tus sandalias sean más cómodas (y elegantes) con unos calcetines bonitos.
El eterno debate: ¿se puede llevar sandalias con calcetines? Si bien esta combinación ya se llevaba antes como look esencial para, por ejemplo, un fin de semana de camping, estos últimos años este dúo se ha transformado en una opción sorprendentemente innovadora.
Aunque te hayas acostumbrado a lucir los dedos de los pies durante la temporada de sandalias, quizá sea el momento de plantearte otra forma de llevar este calzado tan cómodo. Los calcetines añaden un nivel adicional de comodidad y ayudan a mantener las ampollas a raya.
Los calcetines con sandalias, ya sean deportivas, con cierre por contacto o unas simples chanclas, se pueden convertir rápidamente en un accesorio de moda esencial. Es una combinación de lo más sencilla y le da un toque atrevido a looks para momentos distendidos del fin de semana, paseos tranquilos de senderismo o tardes de acurrucarse en el sofá.
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Sandalias con calcetines: 6 formas de crear un look genial
1. Look informal
Para salir a tomar un café o un brunch improvisado el fin de semana, necesitas un look informal que le dé un toque fresco a tus prendas deportivas más cómodas. Una opción sencilla es ponerse una camisa sobre una camiseta, lo que combina muy bien con un pantalón de lona desgastada (también puedes decantarte por un pantalón corto si las temperaturas lo permiten).
Añade unas sandalias todoterreno con cierre por contacto, unos calcetines largos negros y una gorra de béisbol informal y ya tienes un look perfecto para ir a por un helado o una limonada con amigos.
2. Toque deportivo
Las camisetas de fútbol pueden ser una alternativa diferente y original a las camisetas clásicas (y ayudan a librarse del sudor). Sumérgete en el ambiente deportivo y crea un look con una falda de tenis cómoda pero muy bonita.
Las sandalias de plataforma añaden un toque de lo más innovador, sobre todo cuando se combinan con un par de calcetines blancos clásicos. Pruébalo para ir de compras, por ejemplo. La combinación de blanco sobre blanco resaltará especialmente cuando pasees por los escaparates de las tiendas.
3. Prendas innovadoras y cómodas
Algunos días son para pedir comida a domicilio y pasar el rato en el sofá. Para esos momentos, ponte un jogger deportivo de pernera ancha, una camiseta corta sin mangas de algodón y un par de calcetines cómodos con amortiguación.
Cuando llegue la comida, ten a mano unas chanclas cómodas para completar el look. Los calcetines azul suave y las chanclas beige ofrecen un estilo atrevido pero neutro.
4. Para después del partido
Después de un partido de baloncesto de fin de semana o un partido de fútbol improvisado, cambia tus zapatillas de deporte por unas sandalias con amortiguación. Apreciarás esa comodidad extra cuando tomes algo de picar después del entrenamiento (o te regales un menú de celebración) con tus compis de equipo. Un pantalón corto Dri-FIT llamativo y una camiseta sin mangas Dri-FIT te ayudarán a absorber el sudor mientras te relajas después del entrenamiento.
5. Toques de Tie Dye
Disfruta de una tarde de verano tiñendo calcetines y camisetas, o simplemente añade algunas prendas de estilo tie-dye a tu look. Ya sea para cenar entre semana con amigos o ir de compras, prueba a ponerte calcetines de estilo tie-dye con sandalias, un vestido corto ceñido y una sudadera rosa a juego para darle volumen al conjunto.
6. Look dorado perfecto
Actualiza tus conjuntos para ir a clase de yoga con un toque de dorado brillante. Unas sandalias de plataforma y unos calcetines largos del mismo color son dos accesorios divertidos que ayudan a transformar un look de spandex para hacer yoga en un conjunto para tomar un batido en la cafetería después de entrenar. Ponte una chaqueta calentita de tejido Fleece y un gorro tipo pescador estilo tie-dye para vencer al mal tiempo (o al aire acondicionado).
Texto: Aemilia Madden