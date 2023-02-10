Ya puedes comprar estas ideas de looks monocromáticos Nike

Descubre estas ideas de looks monocromáticos Nike
Consejos de estilo
Vístete con prendas de colores a juego para conseguir looks atrevidos tanto para el gimnasio como para la calle.
Con los conjuntos monocromáticos puedes marcar la diferencia sin tenerte que arreglar demasiado. Tanto si tienes poco tiempo como si tu objetivo es maximizar el potencial de tu armario, combinar prendas de la misma gama cromática es una manera fácil de jugar con otros elementos, como la textura y la forma.
No importa si vas a hacer una sesión de ciclo indoor o a la oficina, Nike tiene una amplia selección de prendas que pueden combinarse para crear conjuntos monocromáticos con facilidad.
A continuación te mostramos algunas formas sencillas de crear looks con estos básicos Nike.
1. Sujetadores deportivos y leggings monocromáticos
Entrenar con un sujetador deportivo y unos leggings de cintura alta o media a juego es una buena forma de recordarte a ti misma que vale la pena vestirse bien para hacer deporte. Para lucir el color al máximo, busca un sujetador con un dobladillo que llegue por debajo de la caja torácica. Así disfrutarás de una mayor protección y un estilo más vibrante.
2. Sudadera con capucha y joggers monocromáticos
Los joggers se pueden conjuntar con otra prenda, pero si llevas unos del mismo color que la sudadera, conseguirás más impacto que combinando un tono negro o gris con otro color parecido. Si quieres potenciar tu look con colores, opta por un estilo sorprendente, como un conjunto monocromático en un tono rosa tenue, como el color Canyon Rust.
Las prendas de tejido Fleece Nike Solo Swoosh están disponibles en una gran variedad de colores, así que no te va a costar encontrar uno que refleje tu estilo.
3. Sudadera de chándal y joggers monocromáticos
Puedes experimentar con distintos ajustes: desde modelos holgados y relajados hasta prendas ceñidas perfectas para hacer yoga. Los joggers de pernera ancha Nike Phoenix Fleece, por ejemplo, ofrecen una estética informal y vintage. Además, combinándolos con una sudadera de chándal oversize consigues un look natural y con estilo, ideal para modelos en su tiempo de ocio, padres ocupados y cualquier persona que necesite una solución rápida.
4. Chaqueta y pantalones deportivos monocromáticos
Los outfits monocromáticos pueden apostar por los colores atrevidos u optar por tonos más neutros y discretos. Escoge un conjunto completamente blanco para un look impecable y refinado. Completa el look con accesorios voluminosos, varios collares finos o unas gafas de sol de montura gruesa.
¿Quieres llevar tu conjunto completamente blanco al siguiente nivel? Ponte unas zapatillas totalmente blancas, como las Nike Air Force 1.
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5. Vestido y zapatillas de tenis monocromáticos
Destaca en la pista con un look atrevido y brillante. Si te pones un vestido de tenis, querrás llevar el mismo color tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Completa el look con unas zapatillas de un tono similar.
Añade aún más color con una chaqueta resistente al agua ligera como la Nike Repel. Es una prenda práctica para cuando se prevé lluvia y hace resaltar aún más el conjunto.
6. Chaqueta de pelo sintético y pantalones monocromáticos
El color magenta brillante y el pelo sintético ultrasuave de esta chaqueta no pasarán desapercibidos. Combínala con unos leggings Nike One de un color similar para crear un conjunto monocromático que atraerá todas las miradas.
7. Chaqueta bomber, sudadera de chándal y pantalones a juego
Para añadir dimensión a un conjunto discreto en tonos neutros, te recomendamos una prenda muy texturizada. Las sudaderas con capucha y los pantalones Nike Forward están hechos con al menos un 50 % de poliéster reciclado, y son nuestros productos principales fabricados con materiales sostenibles. Su look relajado es sofisticado y, además, bueno para el planeta.
Texto: Leah Melby Clinton