Ya puedes comprar estas ideas de looks monocromáticos Nike

Con los conjuntos monocromáticos puedes marcar la diferencia sin tenerte que arreglar demasiado. Tanto si tienes poco tiempo como si tu objetivo es maximizar el potencial de tu armario, combinar prendas de la misma gama cromática es una manera fácil de jugar con otros elementos, como la textura y la forma.

No importa si vas a hacer una sesión de ciclo indoor o a la oficina, Nike tiene una amplia selección de prendas que pueden combinarse para crear conjuntos monocromáticos con facilidad.

A continuación te mostramos algunas formas sencillas de crear looks con estos básicos Nike.