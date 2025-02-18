Las flexiones son un ejercicio muy eficaz y efectivo que se suele incorporar en los entrenamientos de fuerza, los bootcamp o los entrenamientos en circuito de alta intensidad. Y con razón.

Aine Thomas, entrenadora personal certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM), especialista certificada en nutrición y entrenadora de The Edge Fitness Clubs, dice que las flexiones pueden fortalecer muchas partes del cuerpo. "Con ellas se trabaja el pecho, los hombros, los tríceps, el core e incluso los glúteos, por lo que son una forma eficaz de ganar fuerza y estabilidad".

Según nos cuenta, aunque son un gran ejercicio, tampoco es conveniente hacerlas todos los días. Si las repites en cada rutina sin una recuperación adecuada, puedes lesionarte por la sobrecarga. "En lugar de eso, lo mejor es hacer flexiones 3 o 4 veces por semana, ya que así da tiempo a que los músculos se recuperen y crezcan".

Steve Stonehouse, entrenador personal certificado por la NASM, entrenador de running certificado por la USATF y director de entrenamiento y experiencia de Body Fit Training, coincide: "No recomendaría hacer flexiones todos los días. Y no es porque sea perjudicial. Simplemente, porque el cuerpo necesita un poco de tiempo para recuperarse de ciertos estímulos".

Antes de profundizar en los muchos beneficios de las flexiones, vamos a ver cómo hacerlas de la forma correcta.