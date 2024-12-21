¿La sauna después del entrenamiento aporta algún beneficio?

Gallucci explica que siempre que se aumente la circulación de la sangre, se verán mejoras en las funciones cardiovasculares.

De hecho, un estudio de 2019 en Complementary Therapies in Medicine demostró que los cambios que ocurren en el corazón cuando entras en una sauna son similares a los que obtienes en un entrenamiento cardiovascular corto y de intensidad moderada.

Shawn M. Houck, doctor en fisioterapia, especialista clínico certificado en fisioterapia deportiva y director de la clínica Physical Therapy Central, observó un aumento de la frecuencia cardíaca y de la temperatura corporal, así como una mejor presión sanguínea y redistribución de la sangre por los tejidos del cuerpo.

Todos esos efectos pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y tensión arterial alta (hipertensión). Los resultados de un estudio de 2015 publicado en JAMA Internal Medicine en el que participaron 2.300 hombres finlandeses revelan que el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular era un 27 % menor entre los que afirmaron utilizar una sauna dos o tres veces por semana que entre los que dijeron que la usaban una sola vez.

Sin embargo, siempre es mejor consultar con tu médico si es adecuado para ti usar una sauna para descartar posibles complicaciones cardíacas.