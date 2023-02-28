Todo lo que necesitas saber sobre las fracturas por sobrecarga

Jung explica que el tratamiento de las fracturas por sobrecarga suele pasar por reducir el estrés o la carga a la que se somete el hueso. Si te duele al caminar, por ejemplo, puede que tu médico te recomiende llevar una bota diseñada para reducir el estrés en la pantorrilla o el pie. En algunos casos, añade Jung, puede que haga falta llevar muletas.

En cuanto a la cantidad de descanso que se necesita, Toor señala que depende de factores como la ubicación de la fractura de sobrecarga y su capacidad de curación con el tiempo. Tu médico te indicará si se está curando a buen ritmo durante las visitas de seguimiento.

Desde la AAOS señalan que, por lo general, se tarda entre seis y ocho semanas en recuperarse de una fractura por sobrecarga.

Toor explica que después de esta temporada de reposo, es importante volver a hacer ejercicio poco a poco, aumentando la intensidad y la duración de forma gradual para evitar estresar el hueso. Normalmente, esto se controla mediante fisioterapia y con la ayuda de un especialista en medicina deportiva.

Puede que el médico también te sugiera evaluar tu postura. De acuerdo con Toor, es muy importante corregir la postura y la técnica que han contribuido a la fractura por sobrecarga. Es crucial que se haga una evaluación minuciosa, entre otras cosas, de la flexibilidad muscular, la fuerza y la forma de andar, ya que las alteraciones en la fuerza y la flexibilidad de los músculos se traducen en una carga irregular sobre los huesos que soportan más peso.

Si tu postura no es la más adecuada y tu médico sospecha que es la culpable de tu fractura por sobrecarga, es fundamental corregirla. Mantener la misma mala postura puede aumentar el riesgo de que sufras otra fractura por sobrecarga.