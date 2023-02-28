Todo lo que necesitas saber sobre las fracturas por sobrecarga
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Diversos especialistas explican los síntomas de las fracturas por sobrecarga y comparten algunas medidas preventivas para evitarlas.
En un mundo ideal siempre estarías batiendo récords personales, con un cuerpo capaz de entrenar a máxima intensidad sin fatigarse ni una pizca. Pero ese mundo no existe, y las lesiones son una realidad. Cuando ignoramos el dolor de una lesión, su gravedad aumenta y podemos acabar con una fractura por sobrecarga.
Las fracturas por sobrecarga suelen darse con más frecuencia en las extremidades inferiores, como los pies y las piernas, tal como explica Kenneth Jung, cirujano ortopédico del pie y tobillo en el Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute, en Los Ángeles, y asesor especialista en pie y tobillo de Los Angeles Rams.
Aunque las fracturas por sobrecarga son comunes, puede ser difícil determinar si se tiene una. Por eso, te contamos todo lo que necesitas saber sobre los síntomas de las fracturas por sobrecarga, cómo se producen y qué pasos debes tomar para tratar el área afectada.
¿Qué es una fractura por sobrecarga?
Según explican los miembros de la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), una fractura por sobrecarga es una pequeña grieta que se forma en un hueso, diferente a las fracturas clásicas que todos conocemos.
De acuerdo con Jasmine Toor, especialista en medicina deportiva del Mercy Medical Center, en Baltimore (EE. UU.), las fracturas por sobrecarga difieren de las fracturas normales en el sentido de que no son consecuencia de una lesión a gran velocidad o de un golpe importante. Lo que las produce suelen ser ejercicios muy repetitivos, como el running de larga distancia o la gimnasia.
Además, añade que las fracturas por sobrecarga son más frecuentes en los huesos del cuerpo que mayor peso soportan, ya que es ahí donde más fuerza se transfiere durante ciertos ejercicios y actividades.
Las fracturas por sobrecarga son visibles en las radiografías, tal como señala Phillip Adler, entrenador certificado, preparador físico y director de operaciones de extensión ortopédica en el centro médico Corewell Health West de Grand Rapids, Míchigan (EE. UU.).
¿Cuáles son las causas más habituales de las fracturas por sobrecarga?
De acuerdo con los miembros de la AAOS, las fracturas por sobrecarga suelen ser el resultado, como indica el nombre, de un sobresfuerzo. Aparecen cuando los músculos se fatigan y tienen menos capacidad para absorber impactos. Entonces, los músculos transfieren la energía al hueso, y este se agrieta.
Las fracturas por sobrecarga, según explica Toor, suelen darse en actividades que fatigan los músculos o que resultan repetitivas, ya que esto provoca un mayor estrés sobre los huesos.
Jung comenta que este tipo de fracturas pueden aparecer cuando los atletas aumentan la frecuencia de sus entrenamientos demasiado rápido y no le dan al cuerpo el tiempo necesario para recuperarse, cuando cargan los huesos con el mismo ejercicio todos los días o cuando hacen el mismo entrenamiento de alta intensidad cada día.
Según explica Jung, estos factores pueden sobrecargar los huesos. Además, añade que, en su experiencia, suele encontrarse esta lesión en muchos jóvenes atletas que juegan en varios equipos y también hacen deporte. Los runners y atletas adultos también tienen predisposición a sufrir estas fracturas cuando aumentan demasiado pronto las distancias.
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Síntomas de las fracturas por sobrecarga
De acuerdo con los miembros de la AAOS, el síntoma más frecuente de este tipo de lesión es sentir dolor al mover la parte afectada. Para mitigarlo, el reposo es fundamental. La cantidad exacta de descanso requerida varía, pero desde la AAOS nos comentan que estas fracturas tardan entre unas seis y ocho semanas en curarse.
Según Cleveland Clinic, las fracturas por sobrecarga también pueden presentar estos otros síntomas:
- Dolor, hinchazón o molestias en el área fracturada
- Sensibilidad o dolor localizado al tocar el hueso
- Dolor al margen del deporte, durante una actividad normal o al caminar
- Dolor que se intensifica al saltar con una pierna
Tratamiento de las fracturas por sobrecarga
Jung explica que el tratamiento de las fracturas por sobrecarga suele pasar por reducir el estrés o la carga a la que se somete el hueso. Si te duele al caminar, por ejemplo, puede que tu médico te recomiende llevar una bota diseñada para reducir el estrés en la pantorrilla o el pie. En algunos casos, añade Jung, puede que haga falta llevar muletas.
En cuanto a la cantidad de descanso que se necesita, Toor señala que depende de factores como la ubicación de la fractura de sobrecarga y su capacidad de curación con el tiempo. Tu médico te indicará si se está curando a buen ritmo durante las visitas de seguimiento.
Desde la AAOS señalan que, por lo general, se tarda entre seis y ocho semanas en recuperarse de una fractura por sobrecarga.
Toor explica que después de esta temporada de reposo, es importante volver a hacer ejercicio poco a poco, aumentando la intensidad y la duración de forma gradual para evitar estresar el hueso. Normalmente, esto se controla mediante fisioterapia y con la ayuda de un especialista en medicina deportiva.
Puede que el médico también te sugiera evaluar tu postura. De acuerdo con Toor, es muy importante corregir la postura y la técnica que han contribuido a la fractura por sobrecarga. Es crucial que se haga una evaluación minuciosa, entre otras cosas, de la flexibilidad muscular, la fuerza y la forma de andar, ya que las alteraciones en la fuerza y la flexibilidad de los músculos se traducen en una carga irregular sobre los huesos que soportan más peso.
Si tu postura no es la más adecuada y tu médico sospecha que es la culpable de tu fractura por sobrecarga, es fundamental corregirla. Mantener la misma mala postura puede aumentar el riesgo de que sufras otra fractura por sobrecarga.
Prevención de las fracturas por sobrecarga
A continuación, los expertos nos dan algunas recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir una fractura por sobrecarga.
- Entrenamiento de fuerza Adler recomienda entrenar la fuerza para que los músculos de las áreas más susceptibles estén lo suficientemente fuertes como para absorber los impactos y el estrés, de forma que no tenga que hacerlo el hueso. Plantéate la posibilidad de trabajar con un entrenador personal certificado o un fisioterapeuta, y elaborad juntos un programa de entrenamiento de fuerza adaptado a tu constitución y pensado para fortalecer tus puntos más débiles.
- Zapatillas con sujeción. Adler explica que es muy importante asegurarse de que el ajuste de las zapatillas sea el correcto, con una sujeción basada en tu puente del pie y tu forma de correr. Los corredores de larga distancia también deben tener en cuenta el desgaste de las zapatillas (normalmente, se recomienda cambiar las zapatillas cada 500-800 kilómetros).
- Cross training. De acuerdo con Jung, para aliviar el estrés de los huesos, también es una buena idea alternar tus ejercicios favoritos con otro tipo de deportes. Añade unos cuantos días de cross training a la semana para no someter siempre los huesos al mismo estrés.
- Dieta saludable. Jung sugiere añadir muchos alimentos ricos en calcio y vitamina D (pregúntale a tu médico si te pueden hacer un análisis de sangre en caso de que te preocupe tener un déficit de estos nutrientes).
Texto: Korin Miller