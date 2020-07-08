8 estiramientos de relajación para hacer antes de acostarte

Si los músculos están relajados, dormirás mejor. Esta rutina de estiramientos te ayudará a relajarte antes de acostarte.



Mantén cada estiramiento al menos 30 segundos y, si es unilateral, estira 30 segundos en cada lado.



La rutina:



01. Estiramiento del flexor de la cadera de rodillas

Estirarás los flexores de la cadera, incluido el psoas, un músculo que conecta la zona lumbar con la parte superior de la pierna.