Relájate con estiramientos antes de acostarte

Entrenamiento
Última actualización: 8 de julio de 2020

Por Kirsty Godso

Alivia la tensión del día para descansar mejor durante la noche.

Si los músculos están relajados, dormirás mejor. Esta rutina de estiramientos te ayudará a relajarte antes de acostarte.

Mantén cada estiramiento al menos 30 segundos y, si es unilateral, estira 30 segundos en cada lado.

La rutina:

01. Estiramiento del flexor de la cadera de rodillas
Estirarás los flexores de la cadera, incluido el psoas, un músculo que conecta la zona lumbar con la parte superior de la pierna.

8 estiramientos de relajación para hacer antes de acostarte

02. Estiramiento 90/90
Un estiramiento muy eficaz si acumulas tensión en los rotadores de la cadera y una gran alternativa a la postura de la paloma.

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03. Estiramiento en postura del número cuatro con apoyo
Usa el sofá, la cama o una silla para bajar el cuerpo y estirar los rotadores de la cadera, concretamente el piriforme.

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04. Estiramiento de dorsales
Sentirás alivio en las escápulas y los músculos dorsales, los más grandes de la espalda.

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05. Estiramiento de isquiotibiales con apoyo
Apóyate para estirar los isquiotibiales si acumulas tensión en esa zona.

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06. Estiramiento de la rana
Es ideal para estirar las ingles y las caderas.

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07. Estiramiento tumbado para el pecho
Si haces flexiones, remo, llevas bolsas pesadas o trabajas delante del ordenador, este estiramiento te ayudará a aliviar la tensión de los músculos del pecho, la zona frontal, los hombros y los brazos.

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08. Postura del niño
Termina con esta postura relajante mientras sincronizas tu respiración.

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¡Prepárate para descansar durante la noche!

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Publicación original: 1 de enero de 1970