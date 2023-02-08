5 beneficios para la salud del ajo según nutricionistas

Se ha demostrado que el ajo es un alimento que conviene tener presente en la cocina gracias a sus propiedades terapéuticas, como ayudar a reducir el riesgo de cáncer, prevenir enfermedades del corazón o aumentar la esperanza de vida. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH, por sus siglas en inglés), las diferentes culturas del planeta llevan siglos recurriendo al poder curativo del ajo, y por una buena razón.

Aunque el ajo no es la panacea, algunas investigaciones apuntan a que, como parte de una dieta equilibrada, es muy beneficioso para la salud, tal como explica Elizabeth Ward, nutricionista con un máster en Ciencias.

Dawn Jackson Blatner, dietista-nutricionista, añade que, aunque se han llevado a cabo numerosos estudios sobre los suplementos y extractos de ajo, el consumo de ajo habitual también aporta grandes beneficios.

A continuación, te dejamos los beneficios más destacados que el consumo regular de ajo puede tener para tu salud.

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