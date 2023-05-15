3 beneficios de las zanahorias para la salud según nutricionistas

3 beneficios que tienen las zanahorias para la salud, según nutricionistas
Nutrición
Esta verdura tan popular puede reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunitario.
Las zanahorias no son solo buenas para la vista. Esta hortaliza tiene muchos nutrientes relacionados con innumerables beneficios para la salud. Comer zanahorias habitualmente puede fortalecer el sistema inmunitario y prevenir una inflamación crónica.
Hay zanahorias de muchos colores, y cada uno de ellos ofrece unos beneficios para la salud. Por ejemplo, las zanahorias naranjas son una buena fuente de vitamina A, y también contienen betacarotenos (una versión previa de la vitamina A), potentes antioxidantes y fibra. Estos nutrientes son muy importantes para reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunitario y optimizar la salud digestiva.
Además, las zanahorias se pueden tomar de muchísimas formas. Puedes comértelas crudas, asadas, en una sopa, en un batido o incluso deshidratadas y como un snack crujiente. Como ves, son muchas las formas de aprovechar sus beneficios para la salud.
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3 beneficios que tienen las zanahorias para la salud
1.Pueden reducir la inflamación del cuerpo
Antes de profundizar en cómo las zanahorias evitan la inflamación crónica, es importante señalar que un solo alimento no puede reducir la inflamación por su cuenta. La dieta como un conjunto, los patrones de ejercicio y otros factores del estilo de vida (como no fumar, por ejemplo) contrarrestan la inflamación crónica.
Sin embargo, el nutriente de las zanahorias que les da el color naranja también es un potente antioxidante. Los betacarotenos son un fuerte pigmento vegetal muy común en las zanahorias naranjas. Pero ¿qué hacen exactamente para evitar la inflamación? Los antioxidantes neutralizan los radicales libres para reducir la inflamación.
Los radicales libres son moléculas perjudiciales que pueden acumularse en las células y dañar el ADN y proteínas vitales del cuerpo. Con el tiempo, si no se reduce, este daño puede derivar en un mayor riesgo de enfermedades crónicas, como cáncer y enfermedades cardiacas.
Los betacarotenos son una versión previa de la vitamina A, lo que significa que, cuando los tomas, el cuerpo puede producir vitamina A, en lugar de tomarla directamente de los alimentos. La vitamina A se puede consumir directamente de algunos alimentos (sobre todo de origen animal), pero el cuerpo también puede producirla si tomas los componentes necesarios para ello, como los betacarotenos.
La vitamina A ofrece otro beneficio: es importante para fortalecer el sistema inmunitario. Cuando este funciona bien, el cuerpo puede tratar rápidamente la inflamación, lo que reduce el riesgo de inflamación crónica.
2.Refuerzan el sistema inmunitario
Otro motivo para comer alimentos ricos en vitamina A, como las zanahorias, es que el sistema inmunitario se beneficia mucho de este nutriente. De hecho, hace unos 100 años, la vitamina A se conocía como la "vitamina antiinfecciosa" por su función clave para el sistema inmunitario. Para que te hagas una idea, media taza con 64 gramos de zanahorias crudas contiene el 50 % de la cantidad de vitamina A diaria que necesita un hombre y más del 60 % en el caso de una mujer.
Según una revisión publicada en una edición de 2018 de la revista Journal of Clinical Medicine, la vitamina A es una parte integral de la capa mucosa del tracto respiratorio y el intestino. Aunque no suena muy agradable, la mucosa es un componente vital para que el cuerpo pueda defenderse de los virus y las bacterias perjudiciales.
Además de reforzar las membranas mucosas, la vitamina A es necesaria para favorecer el sistema inmunitario innato. El sistema inmunitario innato es la primera reacción del cuerpo a las sustancias dañinas. Podemos compararlo con un portero de discoteca que se asegura de que no entre nada peligroso.
3.Son una buena fuente de fibra
La fibra es un nutriente importante que se encuentra sobre todo en la fruta, las verduras, los frutos secos, las semillas y los cereales integrales. Sin una dieta variada, puede ser difícil satisfacer las necesidades de fibra.
Según un artículo de una edición de 2022 de BMJ, gran parte de la población mundial no toma tanta fibra como debería. Sin embargo, las recomendaciones exactas de fibra varían un poco en todo el mundo.
En EE. UU., la Academy of Nutrition and Dietetics recomienda tomar 25 gramos de fibra al día a las mujeres adultas y unos 38 gramos al día a los hombres adultos para mantener una buena salud y evitar las enfermedades crónicas.
En un artículo publicado en una edición de 2017 de American Journal of Lifestyle Medicine se señala que solo el 5 % de personas adultas y niños de EE. UU. cumplen con las recomendaciones de consumo de fibra. La fibra es importante para tener una buena digestión porque previene el estreñimiento, regula los niveles de azúcar en sangre y reduce los niveles de colesterol LDL. Y las zanahorias ofrecen una cantidad saludable de fibra.
Como referencia, una taza con 128 gramos de zanahorias cortadas contiene unos 4 gramos de fibra, más o menos la misma cantidad que hay en una taza de 234 gramos de avena cocida, pero con casi la mitad de gramos de carbohidratos.
Añadir zanahoria rallada cruda a los batidos o a una receta al horno o mojarla en tu salsa favorita son maneras sencillas de conseguir la fibra que necesitas.
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La conclusión
Antes de empezar a comer zanahoria a todas horas, deberías saber esto: los betacarotenos son un componente liposoluble, es decir, se tienen que tomar con alimentos grasos para que se absorban bien. Pasa lo mismo con la vitamina A. Asar las zanahorias con aceite de oliva, comer zanahoria cruda con guacamole o preparar una sopa de zanahoria con leche entera de coco son formas geniales de tomar alimentos grasos con esta verdura.
Texto: Sydney Greene, máster en Ciencias, dietista y nutricionista