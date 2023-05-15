3 beneficios de las zanahorias para la salud según nutricionistas

Las zanahorias no son solo buenas para la vista. Esta hortaliza tiene muchos nutrientes relacionados con innumerables beneficios para la salud. Comer zanahorias habitualmente puede fortalecer el sistema inmunitario y prevenir una inflamación crónica.

Hay zanahorias de muchos colores, y cada uno de ellos ofrece unos beneficios para la salud. Por ejemplo, las zanahorias naranjas son una buena fuente de vitamina A, y también contienen betacarotenos (una versión previa de la vitamina A), potentes antioxidantes y fibra. Estos nutrientes son muy importantes para reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunitario y optimizar la salud digestiva.

Además, las zanahorias se pueden tomar de muchísimas formas. Puedes comértelas crudas, asadas, en una sopa, en un batido o incluso deshidratadas y como un snack crujiente. Como ves, son muchas las formas de aprovechar sus beneficios para la salud.

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