4 beneficios para la salud de las gachas según nutricionistas

Aunque las gachas de avena pueden parecer un desayuno básico, un cuenco de este carbohidrato complejo rico en fibra tiene un impresionante perfil nutricional y ofrece muchos beneficios para la salud.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EE. UU., este alimento sin gluten contiene proteínas, una gran variedad de vitaminas esenciales, como la vitamina B y el folato, y minerales como el hierro, el potasio y el magnesio.

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Las personas en edad adulta que toman un cuenco de gachas de avena con frecuencia tienen más probabilidad de llevar unos hábitos alimenticios y unas vidas más saludables. En un estudio de 2015 publicado en la revista Nutrition Research se demostró que, en comparación con las personas que no comían gachas de avena, quienes sí lo hacían tenían una mejor dieta (es decir, una mayor ingesta de nutrientes), un peso corporal menor y una circunferencia de la cintura menor. Además, era menos probable que fumaran y más probable que consumieran menos alcohol.

A continuación recogemos cuatro beneficios que tiene disfrutar de un cuenco de gachas de avena cortada cocinada a fuego lento (o de copos de avena, si te gustan más), de acuerdo con la comunidad experta.