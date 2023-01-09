4 beneficios de la calabaza según nutricionistas

Quizás pensabas que las calabazas solo servían para hacer postres o decorar la casa con terroríficos diseños. Sin embargo, tanto su carne como sus pipas son tremendamente nutritivas. Es más, la pulpa y las pipas de calabaza tienen numerosos beneficios para la salud.

Ambos alimentos tienen proteínas, fibra y nutrientes, aunque en diferentes cantidades, tal como señala Amy Gorin, máster en Ciencias, dietista y nutricionista. Mientras que las pipas de calabaza son calóricas y ricas en grasas insaturadas (saludables), la pulpa es baja en grasas y calorías, en parte por su alto contenido en agua. Además, es una fuente rica en hidratos de carbono, tal como afirma Lisa Young, dietista, nutricionista y profesora adjunta de Nutrición en la Universidad de Nueva York.

De hecho, si miramos el perfil nutricional de la calabaza, podemos afirmar que se trata de un alimento que conviene consumir. Según se puede consultar en la base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, FoodData Central, una sola porción (1 taza) de puré de calabaza en lata cubre aproximadamente el 25 % de las necesidades diarias de fibra en el caso de las mujeres y casi el 17 % en el de los hombres. La calabaza también es una fuente rica en el antioxidante betacaroteno, un pigmento que se encuentra en muchas frutas y verduras y que el cuerpo transforma en vitamina A. Además, desempeña un papel vital en la salud inmunitaria y el funcionamiento de los órganos.

Por otro lado, las pipas de calabaza están repletas de nutrientes importantes. En FoodData Central se indica que una porción de 30 gramos de pipas de calabaza peladas aportan aproximadamente 14 gramos de grasas saludables (como ácidos grasos poliinsaturados, esenciales para la salud cerebral y la fuerza muscular) y casi 9 gramos de proteína. Para que te hagas una idea, una persona sedentaria de 70 kg necesita consumir 55 gramos de proteína al día para no perder masa muscular. Por lo tanto, estaríamos hablando de casi el 20 % de sus necesidades diarias.

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