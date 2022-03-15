¿Levantar pesas ayuda a quemar grasa?

Algunos tipos de ejercicios queman más calorías que otros. Con ciertas clases de entrenamientos, el cuerpo aprovecha el efecto afterburn, sobre todo después de hacer actividades de alta intensidad como el swing con pesa rusa o los sprints. Cuando esto ocurre, después del ejercicio el cuerpo sigue respondiendo al aumento de la frecuencia cardiaca proporcionando varias ventajas, como por ejemplo una tasa metabólica más alta durante más tiempo y cierta pérdida de grasa, según la National Academy of Sports Medicine.

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Sin embargo, los entrenamientos de alta intensidad no tienen por qué ser como el levantamiento de pesas; de hecho, es importante diferenciarlos. Mientras que los entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT) requieren ciclos de esfuerzo rápidos, los entrenamientos con pesas pueden ser más metódicos e incluir más tiempo de recuperación entre series, como pasa con los ejercicios de peso muerto o las sentadillas. Ambos tienen ventajas.



Por ejemplo, un estudio del año 2000 publicado en la revista International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism demostró que el levantamiento de pesas aumentaba la tasa metabólica basal (TMB) de las mujeres participantes en un 4,2 %. Cuando se volvía a medir este parámetro al día siguiente, tanto la TMB como la oxidación de grasa en reposo seguían estando altas. Esto sugiere que con el levantamiento de pesas el cuerpo responde de una forma similar a la del efecto afterburn, aunque en menor medida.