Por qué una buena postura es importante para el rendimiento

Cuidar la postura significa mantener la alineación natural del cuerpo, dictada principalmente por la columna vertebral: hombros atrás, pecho arriba, columna recta, pelvis neutral y orejas alineadas con la parte superior de los hombros (en otras palabras, sin encorvarse), tal como explica R. Alexandra Duma, quiropráctica deportiva diplomada de FICS, un gimnasio de recuperación y bienestar situado en la ciudad de Nueva York. Puede parecer una lista muy larga, pero al corregir un par de estos problemas, los otros tienden a corregirse solos. Después de todo, tu cuerpo es como una marioneta grande; si tiras de una cuerda, otra se mueve.



Sin embargo, debido a todo el tiempo que pasamos sentados delante de una pantalla, adoptamos una postura deficiente. Tal como explica Duma, los músculos que deberían activarse, es decir, los flexores profundos del cuello, se relajan, lo que hace que los hombros y el cuello se inclinen hacia delante, acumulando tensión en los delicados músculos que no están destinados a soportar ese peso. De hecho, al inclinar tu cabeza (que pesa entre 5 y 8 kg) 15 grados hacia adelante, tu columna cervical, o región del cuello, deben soportar de repente un peso como de 12 kg. "Estas tensiones se acumulan con el tiempo y desgastan los huesos, articulaciones y ligamentos", explica Duma.



"Además, encorvarse, incluso si te resulta cómodo, realmente requiere de más energía. Tu cuerpo tiene que trabajar más duro para conservar una posición que no deberías mantener durante tanto tiempo, lo que puede hacer que te fatigues más rápido sin importar lo que estés haciendo", añade Duma, que trabaja con la selección estadounidense de atletismo. Una buena postura permite que tus movimientos sean más eficientes, de forma que las actividades y los entrenamientos diarios requieran menos esfuerzo, explica Dan Giordano, fisioterapeuta y director de marketing de Bespoke Treatments Physical Therapy.