Cómo hacer una sentadilla en split correctamente y por qué deberías incluirla en tu rutina

Las sentadillas en split contribuyen a aumentar la fuerza y la resistencia de glúteos y cuádriceps, además de activar abdominales y oblicuos. Únete a la Nike Master Trainer Betina Gozo y aprende a hacer una sentadilla en split correctamente. Descubre por qué deberías añadirla a tu próxima sesión de piernas.



Puede parecer una zancada y sonarte a sentadilla, pero la sentadilla en split es un movimiento , distinto, con sus propias ventajas. A diferencia de la zancada, la sentadilla en split es estática. Empiezas y acabas en la misma posición, en lugar de avanzar e ir moviendo los pies durante las repeticiones. La mayoría del trabajo se centra en la pierna de delante. Piensa que es como una sentadilla básica, pero con los pies separados. La Nike Master Trainer Betina Gozo nos enseña todo lo que hay que saber de este movimiento.