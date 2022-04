Mantén alta tu energía mental para rendir a un buen nivel

La voz que te dice que no puedes aguantar un minuto más únicamente está en tu cabeza (no es un músculo ni una articulación que no te dejan continuar por culpa del dolor). "Varias personas me han dicho que el simple hecho de saber que esa limitación no es más que una percepción les ha permitido rendir al máximo", explica Marcora. Es posible que esa pequeña dosis de perspectiva sea justo lo que necesitas para conseguirlo.