La siesta para mejorar el rendimiento

Averigua cuál es el mejor momento para ti

Si lo que buscas es rendir al máximo durante un entrenamiento por la tarde o por la noche, intenta echarte una siesta entre las 13:00 y las 16:00, dice Bender. "Así te alinearás con la caída del ritmo circadiano natural que todos experimentamos por la tarde, donde estamos menos alerta, sin afectar a tu capacidad de dormir por la noche, al no estar cerca de la hora de acostarse".



También influye la hora a la que quieras entrenar. Sobre todo después de siestas de más de 90 minutos, hay que esperar entre 95 y 155 minutos para eliminar la inercia del sueño. Es decir, esa sensación de lentitud y pesadez que se tiene justo al despertar, explica Bender.



Si duermes menos, es posible que el tiempo entre sueño y ejercicio sea menor. Un estudio publicado en la revista The Journal of Biological and Medical Rhythm sugiere que una siesta de 25 minutos que termine dos o tres horas antes de la sesión de entrenamiento podría ser mejor para tu rendimiento que una que termine cuatro horas antes. Las razones exactas aún se desconocen, pero Bender piensa que un periodo de dos o tres horas podría representar el equilibrio adecuado entre la desaparición de la lentitud y la activación del estado de alerta.