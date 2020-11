¿Cómo pueden correr tanto los ultramaratonianos?

02. Ponte siempre en lo peor.

“Para superar una ultramaratón, debes prepararte para enfrentarte a unos desafíos que hasta ahora desconocías”, dice McRae. “Cuando llegas al kilómetro 114 y se desata una tormenta, tienes que subir otra montaña o te duele el estómago… Estas cosas pasan y debes prepararte mentalmente para superarlas”.



Una de las formas en que Laney entrena su mente para manejar mejor el inevitable dolor que experimentará durante una carrera es darse baños frecuentes de hielo. “Llenaré la bañera con agua helada y me meteré”, afirma. “En cinco minutos, estaré luchando contra todo lo que haya en mi cabeza diciéndome ‘¡Sal de aquí! ¡Tienes que salir!’. Pero me siento y aguanto, a veces hasta 15 minutos, calmo mi respiración y llego a un punto en el que me digo ‘Aguanta, estás bien’”.



Eso no quiere decir que tengas que convertirte en un cubito de hielo para desarrollar fuerza de voluntad. Puedes empezar practicando una técnica de psicología llamada “optimismo realista” o haciendo un inventario mental de todas las cosas pequeñas que podrían salir mal y elaborar un plan de contingencia para cada una. De esta manera, cuando te enfrentes a algo que simplemente pinta mal, será menos probable que te desestabilice.



03. Consúltalo antes de hacerlo.

Al igual que la mayoría de los corredores de élite, tanto McRae como Laney practican algún tipo de visualización antes de iniciar una carrera. “Me encanta reconocer el recorrido”, dice McRae. “Me imagino cada parte del recorrido en mi mente al irme a dormir: dónde está cada colina, los puestos de socorro… Me imagino a mí misma corriendo hacia los puestos de socorro y exactamente lo que voy a hacer en cada uno de ellos”.



El enfoque de Laney, mientras tanto, es justo lo que se esperaría de un atleta que se sienta en agua helada para fortalecer sus nervios. “Me enfrento directamente al problema”, afirma. “Sé que no tengo que practicar la parte de sentirse bien. Por ello pienso que tengo mucho calor, que estoy muy sediento, que me duele el estómago mucho y que quedan 5 km para el siguiente puesto de socorro”.



Las formas de visualización de ambos corredores tienen el mismo objetivo: preparar su mente para lo que esperan y lo que no, de modo que cuando llegue el momento, sus reflejos sean más agudos y su enfoque más fuerte. Este enfoque no solo sirve para carreras de este calibre. La noche antes de un trote matutino, intenta imaginar todos los giros de tu ruta, la brisa en tu piel y cada canción de tu playlist. Cuando te ates los cordones por la mañana, observa si te mueves un poco más rápido o si, simplemente, te diviertes más.