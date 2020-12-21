¿Cómo pueden correr tanto los ultramaratonianos?

Entrena tu mente para llegar a la meta
A fondo
Sea cual sea el objetivo que persigas, la tenacidad de dos ultramaratonianos y entrenadores profesionales puede ayudarte a conseguirlo.
Imagina que corres 100 km… de una sola vez. Esta distancia equivale a algo menos de cuatro maratones seguidos y es un poco superior a la distancia que separa la ciudad de Nueva York de Filadelfia. Si mantienes un ritmo constante de entre 8 y 8:30 minutos por kilómetro, significa que empiezas a las 9 de la mañana y no paras hasta las 9 de la noche. No es tanto, ¿verdad?
Por ahora, olvida lo que esa distancia podría hacerle a tu cuerpo. En su lugar, concéntrate en lo que le exigiría a tu mente. La voluntad de superar el miedo. La disciplina para concentrarse en una tarea. La perspectiva para saber que el dolor es pasajero. Estos son recursos mentales que todo el mundo utiliza en su día a día. Pero los ultramaratonianos, que suelen correr de 48 a 160 km y, en ocasiones, mucho más, parecen tener voluntades más profundas. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo puedes aprovechar su tenaz mentalidad para recorrer la distancia sin importar el objetivo que persigas? Averígualo echando un vistazo bajo las capuchas de los ultramaratonianos de Nike Elite y los entrenadores Sally McRae y David Laney.
01. Aferrarse a una razón.
Un reciente estudio publicado en “Psychology Research and Behavior Management” concluyó que, mientras que los corredores de corta distancia emplean principalmente resultados tangibles como impulso (por ejemplo, ganar carreras), los ultracorredores encuentran su propósito en impulsar su propia resistencia mental y física (y en el compañerismo con aquellos que comparten la misma pasión). Los investigadores sospechan que podría tener que ver con el estilo de vida que requiere este tipo de actividad.
Laney afirma que corre distancias tan largas porque realmente disfruta todo lo que le aporta. “Me encanta correr”, afirma. “Me encanta entrenar duro; estar en las montañas. Mi objetivo es concentrarme completamente en lo que estoy haciendo. Como dijo Churchill, quiero 'mandar sobre el momento y que no se esfume'”.
McRae, mientras tanto, secunda la motivación del compañerismo identificada en el estudio y resta importancia activamente a los premios que ha ganado (11 medallas de oro, entre otros). “Lo que realmente me hace continuar es que, al participar en una ultramaratón, conecto con otros corredores de todo el mundo”, dice. “Me encanta poder usar mi deporte para conocer gente nueva y, con suerte, inspirarlos y animarlos en el camino. Para mí, eso siempre ha sido más memorable que cualquier medalla”.
Considera una ultramaratón como una metáfora de cualquier objetivo a largo plazo, ya sea un reto de 30 días de alimentación saludable o el aprendizaje de un nuevo idioma. Al encontrar la motivación en la propia experiencia en lugar de en el resultado o al conectar con alguien en un viaje similar, es más probable que se logre ese gran objetivo.
“Me encanta poder usar mi deporte para conocer gente nueva y, con suerte, inspirarlos y animarlos en el camino. Para mí, eso siempre ha sido más memorable que cualquier medalla”
Sally McRae
Entrenadora y ultramaratoniana de Nike Elite
02. Ponte siempre en lo peor.
“Para superar una ultramaratón, debes prepararte para enfrentarte a unos desafíos que hasta ahora desconocías”, dice McRae. “Cuando llegas al kilómetro 114 y se desata una tormenta, tienes que subir otra montaña o te duele el estómago… Estas cosas pasan y debes prepararte mentalmente para superarlas”.
Una de las formas en que Laney entrena su mente para manejar mejor el inevitable dolor que experimentará durante una carrera es darse baños frecuentes de hielo. “Llenaré la bañera con agua helada y me meteré”, afirma. “En cinco minutos, estaré luchando contra todo lo que haya en mi cabeza diciéndome ‘¡Sal de aquí! ¡Tienes que salir!’. Pero me siento y aguanto, a veces hasta 15 minutos, calmo mi respiración y llego a un punto en el que me digo ‘Aguanta, estás bien’”.
Eso no quiere decir que tengas que convertirte en un cubito de hielo para desarrollar fuerza de voluntad. Puedes empezar practicando una técnica de psicología llamada “optimismo realista” o haciendo un inventario mental de todas las cosas pequeñas que podrían salir mal y elaborar un plan de contingencia para cada una. De esta manera, cuando te enfrentes a algo que simplemente pinta mal, será menos probable que te desestabilice.
03. Consúltalo antes de hacerlo.
Al igual que la mayoría de los corredores de élite, tanto McRae como Laney practican algún tipo de visualización antes de iniciar una carrera. “Me encanta reconocer el recorrido”, dice McRae. “Me imagino cada parte del recorrido en mi mente al irme a dormir: dónde está cada colina, los puestos de socorro… Me imagino a mí misma corriendo hacia los puestos de socorro y exactamente lo que voy a hacer en cada uno de ellos”.
El enfoque de Laney, mientras tanto, es justo lo que se esperaría de un atleta que se sienta en agua helada para fortalecer sus nervios. “Me enfrento directamente al problema”, afirma. “Sé que no tengo que practicar la parte de sentirse bien. Por ello pienso que tengo mucho calor, que estoy muy sediento, que me duele el estómago mucho y que quedan 5 km para el siguiente puesto de socorro”.
Las formas de visualización de ambos corredores tienen el mismo objetivo: preparar su mente para lo que esperan y lo que no, de modo que cuando llegue el momento, sus reflejos sean más agudos y su enfoque más fuerte. Este enfoque no solo sirve para carreras de este calibre. La noche antes de un trote matutino, intenta imaginar todos los giros de tu ruta, la brisa en tu piel y cada canción de tu playlist. Cuando te ates los cordones por la mañana, observa si te mueves un poco más rápido o si, simplemente, te diviertes más.
“Es muy importante que recuerdes que eres el único responsable de tus sentimientos. Si te dices a ti mismo ‘Todo irá mejor’ y ‘Esto es normal’, recuperarás algo de control cuando empieces a sentir que las cosas se ponen feas”.
David Laney
Entrenador y ultramaratoniano de Nike Elite
04. Sé tu propio entrenador.
“Es muy importante que recuerdes que eres el único responsable de tus sentimientos. Si te dices a ti mismo ‘Todo irá mejor’ y ‘Esto es normal’, recuperarás algo de control cuando empieces a sentir que las cosas se ponen feas”. Cuando Laney dice “dítelo a ti mismo”, se está refiriendo a una práctica conocida como “autodiscurso”, una estrategia esencial cuando pasas horas y horas solo, con la única compañía de tus pensamientos (ya sabes, como durante una ultramaratón). En otras palabras, dar forma conscientemente a tu diálogo interior inspirándote cuando más lo necesitas.
McRae también practica el autodiscurso. “Una de las cosas más poderosas que me digo a mí misma es: ‘No pienses, dedícate a continuar’”, dice. “Muchas veces tu mente también puede ser tu mayor enemigo. Puedes quedarte atrapado en la idea de ‘Ay, esto no va a acabar nunca’. Pero si puedes aprovechar este pensamiento como impulso, lograrás llegar a la línea de meta. Vas a lograr algo increíble”.
El hilo común parece ser que, por difícil que sea el momento, solo se trata de un momento. Intenta recordar esto con calma la próxima vez que un entrenamiento, una carrera, un partido o un ciclo de noticias se vuelva intenso. Si puede hacer que Laney y McRae superen la 12.ª hora de una carrera, también puede ayudarte a superar un mal día.
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