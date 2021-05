5 consejos para controlar el agotamiento según expertos en salud mental

Imagina lo siguiente: vas a encender una vela a la que todavía le queda cera, pero la mecha está desgastada y la llama no prende. Si te sientes como esa mecha (aún tienes cera, o capacidad para trabajar duro, pero tu llama no prende), se podría decir que lo que te pasa es un claro caso de agotamiento. Lo bueno es que tienes en tus manos el poder de salir de esto, incluso si no puedes ver tu propia mecha en este momento.



El agotamiento es un fenómeno que no solo está asociado a los estudios, el trabajo o a cualquier otra cosa que exija mucha atención mental. Aunque también se da ahí, sobre todo si formas parte de un equipo pequeño con una lista interminable de cosas que hacer.



Si nunca descansas, es tremendamente común sufrirlo. Y según la consejera clínica en Salud Mental Tasha Holland-Kornegay, eso puede repercutir en otros aspectos de tu vida. Un programa de entrenamiento demasiado intenso o repetitivo puede agotarte, especialmente si no ves mejoras. Lo mismo puede ocurrir si repites la misma rutina todos los días, sobre todo cuando no divisas nada nuevo en el horizonte, como ocurría en 2020.