Al aire libre: Aprender a amar la naturaleza que nos rodea

Marcus Rosten ayuda a otras personas a reconectar con la naturaleza
Cultura
Conoce al formador medioambiental que quiere crear un cambio real compartiendo lo que sabe sobre la belleza que puedes descubrir hasta en los entornos más cercanos y cotidianos.
"Al aire libre" es una serie para conocer a atletas del día a día, que buscan la conexión y el equilibrio en el mundo natural.
No es fácil distinguir organismos que dañan el ecosistema natural, pero alguien debe hacerlo. "Me apasionan las especies invasoras", comenta Marcus Rosten, profesor de instituto de ecología acuática en el norte del estado de Nueva York.
Primera hora de la tarde en Ellicott Creek, un afluente del río Niágara, al norte de Búfalo (Nueva York, EE. UU.). Marcus se encuentra en su kayak de travesía de 5 m haciendo un circuito relajado de 18 km mientras los aficionados simplemente salpican agua.
Marcus explora la costa y registra la fauna, tal y como acostumbra hacer durante el circuito. Reconoce a la mayoría de los animales, pero hoy le espera una sorpresa. Avista un tipo de tortuga no identificado. En casa, sube una foto a iNaturalist, una red social de ciencia ciudadana, y descubre que se trata de un deslizador de vientre amarillo no nativo, una cría popular en tiendas de animales que probablemente sus dueños abandonaron. Es el primero en la aplicación en documentar la tortuga en las aguas del oeste de Nueva York. Todo un logro único y poco común en la extensa y popular plataforma.
Descubrir criaturas inesperadas es solo una pieza del rompecabezas para el joven de 27 años que estudió en el SUNY College of Environmental Science and Forestry. La visión más amplia, según Marcus, es que las personas están más separadas que nunca de la naturaleza. Está trabajando para cambiarlo. “Sin duda tengo debilidad por las personas muy desconectadas, por las que sufren de injusticias ambientales”, comenta.
“Somos los causantes de la mayoría de estos problemas medioambientales”, comenta Marcus, quien cree que el cambio puede darse si se enseña a la sociedad sobre el entorno que la rodea. “La educación nos ayuda a abrir la mente. Tenemos a nuestro alrededor tanta belleza y maravilla y sin embargo no sabemos verla”.
Las lecciones que comparte Marcus son las mismas que aprendió por sí mismo de pequeño, cuando vivir en un piso con sus hermanos y madre soltera suponía a menudo tener un espacio limitado. “Estar fuera era sinónimo de escapar o de explorar. Podía pasarme todo el tiempo que podía fuera, en mi barrio. Era el tipo de niño que solo volvía a casa cuando su madre lo llamaba para comer”, recuerda Marcus.
Su madre le transmitió a él y a sus hermanos su amor por la naturaleza, yendo de camping cada verano a un parque nacional cercano. “Los parques nacionales siguen siendo mi lugar favorito en el mundo”, comenta. En uno de esos viajes de su infancia, participó en una excursión por la naturaleza, que fue el detonante de querer estudiar ciencias biológicas y trabajar en ese ámbito. "Esa fue la primera vez que me llevaron a caminar en pleno bosque. La guía de la excursión me dejó boquiabierto porque era capaz de identificar a todas las plantas y los animales que me rodeaban", añade.
“Somos los causantes de la mayoría de estos problemas medioambientales”, comenta Marcus, quien cree que el cambio puede darse si se enseña a la sociedad sobre el entorno que la rodea. “La educación nos ayuda a abrir la mente. Tenemos a nuestro alrededor tanta belleza y maravilla y sin embargo no sabemos verla”.
Las lecciones que comparte Marcus son las mismas que aprendió por sí mismo de pequeño, cuando vivir en un piso con sus hermanos y madre soltera suponía a menudo tener un espacio limitado. “Estar fuera era sinónimo de escapar o de explorar. Podía pasarme todo el tiempo que podía fuera, en mi barrio. Era el tipo de niño que solo volvía a casa cuando su madre lo llamaba para comer”, recuerda Marcus.
Su madre le transmitió a él y a sus hermanos su amor por la naturaleza, yendo de camping cada verano a un parque nacional cercano. “Los parques nacionales siguen siendo mi lugar favorito en el mundo”, comenta. En uno de esos viajes de su infancia, participó en una excursión por la naturaleza, que fue el detonante de querer estudiar ciencias biológicas y trabajar en ese ámbito. "Esa fue la primera vez que me llevaron a caminar en pleno bosque. La guía de la excursión me dejó boquiabierto porque era capaz de identificar a todas las plantas y los animales que me rodeaban", añade.
Tanto en lo laboral como en lo personal, Marcus tiene un compromiso del 100 % con la naturaleza todo el año. Cuando el tiempo empeora, guarda su kayak y se dedica en otoño a buscar setas. Marcus las admira y las recoge para identificarlas, pero no le gustan nada para comer. "Aún no he conseguido obligarme a comer setas, por más que lo intente", comenta.
Cuando hay nieve, esquía en los bosques locales en busca de zorros, conejos y huellas de mapaches. A lo largo de la fría ribera del río Niágara, fotografía aves que invernan en la zona, tales como la serreta de pecho rojo, un pato de ojos rojos y un halcón verde salvaje. En primavera, empieza a registrar el máximo posible de aves que migran por la Atlantic Flyway, una importante ruta atlántica norteamericana de migración. Solo en 2020, documentó más de 185 especies.
Para Marcus, no se trata tanto de hacer ejercicio por el mero hecho de moverse, aunque señala que este puede ser un gran complemento. "Por eso nunca hago rutas. Siempre acababa siguiendo a las aves, mirándolas y buscando nuevas especies".
Hacer kayak, sin embargo, es una combinación perfecta: conecta con la fuerza de su cuerpo y con la naturaleza. “Es revitalizante saber que estás en un lugar gracias exclusivamente a tu cuerpo. Y, por supuesto, por el viento y las olas. Sin propulsión mecánica y con autonomía. No necesito depender de ningún motor, ni de los combustibles fósiles. Solo estamos mis músculos y yo. Puedo salir e ir donde quiera con energía completamente renovable y además reducir el impacto ambiental”.
"No tienes más que ir al parque más cercano para descubrir la belleza de la naturaleza".
Cuando anima a los demás a salir, sin importar los motivos, Marcus simplemente quiere que entiendan que lo importante es el hecho de hacerlo. No hace falta buscar esas espectaculares vistas de un parque nacional o las aguas cristalinas de una foto en las redes sociales. Le gusta destacar la historia y la diversidad de la naturaleza en su entorno cercano y cotidiano. “No tienes más que ir al parque más cercano para descubrir la belleza de la naturaleza”, comenta Marcus, quien espera que dar a conocer esto anime a la gente a proteger esos espacios.
El Gratwick Waterfront Park, justo al final de la calle de la casa de Marcus, fue un vertedero en el pasado. Desde que es un parque, se ha convertido en una zona de moda para disfrutar de la ribera del río Niágara. Ese es el tipo de cambio que quiere inspirar. “Creamos estos espacios naturales y nos centramos en lo que nos aporta. Esto de repente ayuda al vecindario a prosperar. Mi objetivo es hacer cuanto pueda para mejorar este lugar”, añade.
Texto: Colleen Stinchombe
Fotografía: Jasmine Rose
Publicado: septiembre de 2020