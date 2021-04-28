Al aire libre: Aprender a amar la naturaleza que nos rodea

“Somos los causantes de la mayoría de estos problemas medioambientales”, comenta Marcus, quien cree que el cambio puede darse si se enseña a la sociedad sobre el entorno que la rodea. “La educación nos ayuda a abrir la mente. Tenemos a nuestro alrededor tanta belleza y maravilla y sin embargo no sabemos verla”.



Las lecciones que comparte Marcus son las mismas que aprendió por sí mismo de pequeño, cuando vivir en un piso con sus hermanos y madre soltera suponía a menudo tener un espacio limitado. “Estar fuera era sinónimo de escapar o de explorar. Podía pasarme todo el tiempo que podía fuera, en mi barrio. Era el tipo de niño que solo volvía a casa cuando su madre lo llamaba para comer”, recuerda Marcus.



Su madre le transmitió a él y a sus hermanos su amor por la naturaleza, yendo de camping cada verano a un parque nacional cercano. “Los parques nacionales siguen siendo mi lugar favorito en el mundo”, comenta. En uno de esos viajes de su infancia, participó en una excursión por la naturaleza, que fue el detonante de querer estudiar ciencias biológicas y trabajar en ese ámbito. "Esa fue la primera vez que me llevaron a caminar en pleno bosque. La guía de la excursión me dejó boquiabierto porque era capaz de identificar a todas las plantas y los animales que me rodeaban", añade.